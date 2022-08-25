Про рішення суду щодо готелю «Дністер» у Львові (доповнено) — Finance.ua

Про рішення суду щодо готелю «Дністер» у Львові (доповнено) Вчора 17:41 — Фондовий ринок

Вчора ЗМІ повідомляли, що Личаківський районний суд Львова наклав арешт на будівлі львівського готелю «Дністер» та київського Premier Palace, які пов’язують із російським політиком Олександром Бабаковим.

Як повідомили ЗМІ, з посиланням на Львівську обласну прокуратуру, «19 серпня суд арештував приміщення двох готелів — у центрі Львова та Києва, що належать підприємству, бенефіціарними власниками якого є громадяни росії. Вартість майна арештованих готелів оцінюють у майже 1 млрд грн. Крім цього, суд арештував корпоративні права підприємства на загальну суму понад 100 млн грн. Невдовзі арештоване майно передадуть в управління Агентства з розшуку та управління активами (АРМА)».

У прокуратурі не розголошують назви компанії, якій належить мережа готелів, однак, за даними джерел ZAXID.NET, ідеться про кіпрську компанію Pumori Enterprises Investments Ltd, яку пов’язують із російським політиком Олександром Бабаковим, який перебуває під санкціями в Україні, Євросоюзі і США, та його бізнес-партнерами. Кінцевою бенефіціарною власницею компанії вказана громадянка Франції Наталія Селіванова. У Львові компанія володіє готелем «Дністер», а в Києві — одним із найстаріших готелів Premier Palace. Загальна площа арештованого майна становить 28 тис. м2.

Згодом представники Premier Palace Hotel Kyiv прокоментували Finance.ua цю інформацію:

"Повідомляємо, що готель Premier Palace Hotel Kyiv працює в штатному режимі, а інформація, розповсюджена в медіа про акціонерів, є недостовірною. Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем’єр Палац» (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29, код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 21660999), не має жодних заборон або обмежень щодо розпорядження майном та грошовими коштами, які йому належать, та не є учасником жодних кримінальних проваджень.

Власником Premier Palace Hotel Kyiv є група компаній FINANCIERE, яка володіє в тому числі комерційною нерухомістю у Франції. Її акціонери — громадяни країн Євросоюзу (Латвії та Франції), які активно підтримують українців та Збройні сили України".

Довідка Finance.ua:

9-поверховий готель «Дністер» збудували у 1980-1982 роках у стилі радянського модернізму за проектом архітекторів Людмили Нівіної, Анатолія Консулова та Ярослава Мастила. Чотиризірковий готель входить до трійки найбільших готелів Львова (166 номерів).

За словами представників Premier Palace Hotel Kyiv, від початку війни готель спрямував понад 2,69 млн гривень на гуманітарні потреби. Основні напрямки допомоги — надання житла та харчування, підтримка загонів ТРО, ЗСУ, НГУ, медичних закладів Києва, благодійних та волонтерських організацій.

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