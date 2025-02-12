Суд націоналізував активи колишнього охоронця Януковича на 100 мільйонів гривень — Finance.ua

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Суд націоналізував активи колишнього охоронця Януковича на 100 мільйонів гривень

Казна та Політика
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Суд націоналізував активи колишнього охоронця Януковича на 100 мільйонів гривень
Суд націоналізував активи колишнього охоронця Януковича на 100 мільйонів гривень, Фото: gp.gov.ua
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до екскерівника служби охорони президента-втікача про націоналізацію арештованих активів.
Про це повідомляє Офісу Генерального прокурора.
В дохід держави стягнуто готельний комплекс у Буковелі, 5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності, 12 земельних ділянок, 2 квартири, 4 паркувальних місця, транспортний засіб, 10 одиниць зброї, грошові кошти у сумі еквівалентній більше ніж 300 тис грн. Загальна вартість націоналізованих активів становить понад 100 млн грн.
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Розслідування встановило, що обвинувачений протягом 2008−2012 років очолював службу безпеки президента-втікача, а під час збройної агресії рф він нелегально виїхав з підконтрольної Україні території. Перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної республіки Крим, він допомагав власному сину — діючому співробітнику фсб рф, у пошуку патріотично налаштованих українців на окупованих територіях.
У подальшому обвинувачений очолив охорону губернатора Ульяновської області рф.
Обвинувальний акт стосовно нього за фактами пособництва державі-агресору та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами перебуває на розгляді у суді (ч. 1 ст.111−2, ч. 1 ст. 263 КК України).
За матеріалами:
Finance.ua
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