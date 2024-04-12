Суд конфіскував активи ексміністра освіти Табачника на понад 2 млн доларів — Finance.ua

Суд конфіскував активи ексміністра освіти Табачника на понад 2 млн доларів Сьогодні 05:27 — Казна та Політика

Суд конфіскував активи ексміністра освіти Табачника на понад 2 млн доларів

Вищий антикорупційний суд задовільнив позов щодо застосвування санкції до ексміністра освіти та науки часів Януковича Дмитра Табачника.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

«Рішенням Вищого антикорупційного суду від 10 квітня 2024 року задоволено позовну заяву Міністерства юстиції України до Табачника Дмитра Володимировича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: Табачник Алла Вікторівна про застосування санкції, передбаченої пунктом 1−1 частини першої статті 4 Закону України „Про санкції“», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ВАКС застосував до Табачника санкцію, передбачену пунктом 1−1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» та стягнув у дохід держави активи, які належать Табачнику, та активи, щодо яких Табачник може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а саме: ½ частка квартири, 5 земельних ділянок, житловий будинок та грошові активи.

В Мін'юсті нагадали, що Табачник, колишній міністр освіти України, який перебуває на тимчасово окупованих територіях, бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій.

Табачник висловлює свою позицію у бік підтримки ключової пропагандистської риторики країни-агресора — т. зв. «денацифікації України».

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.