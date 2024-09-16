Суд Бразилії стягнув 3,3 мільйона доларів з рахунків компаній Ілона Маска — Finance.ua

Суд Бразилії стягнув 3,3 мільйона доларів з рахунків компаній Ілона Маска Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

Суд Бразилії стягнув 3,3 мільйона доларів з рахунків компаній Ілона Маска

Бразильський суд стягнув 3,3 мільйона доларів з рахунків компаній Ілона Маска.

Про це повідомляє Euronews.

Верховний суд Бразилії під головуванням судді Александри де Мораеса ухвалив рішення про конфіскацію приблизно 3,3 мільйона доларів (2,9 мільйона євро) з банківських рахунків компаній Ілона Маска, зокрема соціальної платформи X та супутникового інтернет-провайдера Starlink.

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Цей захід був вжитий у зв’язку з боргами, які X має перед бразильським урядом у вигляді штрафів.

Після конфіскації рахунки обох компаній були розморожені.

УНН За матеріалами:

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