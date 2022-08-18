Суд арештував АЗС та акції мережі Amic Energy — Finance.ua

Суд арештував АЗС та акції мережі Amic Energy Вчора 16:35 — Казна та Політика

Суд арештував АЗС та акції мережі Amic Energy, psm7.com

Суд наклав арешт на 308 об’єктів однієї з найбільших мереж автозаправних станцій, яка пов’язана з РФ — йдеться про мережу АЗС Amic, що колись належала російському «Лукойлу».

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

Серед обʼєктів, що потрапили під арешт — автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права, загалом 308 об’єктів нерухомості. Загальна сума корпоративних прав становить понад 50 млн грн.

Хоча БЕБ не розголошує назву мережі, за даними джерел ЕП, йдеться про АЗС Amic Energy, що до 2015 року належала російському «Лукойлу».

Співробітники БЕБ з’ясували, що бенефіціари та службові особи двох компаній, які ведуть діяльність у сфері реалізації паливно-мастильних матеріалів, пов’язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни РФ..

Слідство встановило, що службові особи підприємств упродовж 2015 — 2022 років штучно завищували витрати підприємств внаслідок отримання кредитів від споріднених структур. До витрат також зараховували відсотки за кредитами.

Обидва підприємства декларували збиткову діяльність, і при цьому премії, включені до вартості імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії.

Економічна Правда За матеріалами:

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