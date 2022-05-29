Суд арештував 23 мільйони компанії, що належить Роснєфті — Finance.ua
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Суд арештував 23 мільйони компанії, що належить Роснєфті

Вчора 10:19Казна та Політика
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Суд наклав арешт на майже 23 мільйони, які перебувають на рахунку банківської установи та належать компанії, що була створена Роснафтою.
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
За повідомленням слідства, встановлено обставини фінансування збройної агресії рф проти України, бенефіціарами підприємства, що перебуває на території нашої держави.
З метою недопущення можливого використання цих грошових коштів на шкоду українському народу за клопотанням сторони обвинувачення суд наклав на них арешт.
«Прокурори ОГП здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або держкордону України (ч. 4 ст. 110-2 ККУ)», — йдеться у повідомленні.
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В ОГП зазначили, що слідство встановило обставини можливого фінансування війни росії проти України, бенефіціарами однієї компанії, розташованої на території нашої держави та підконтрольної рф.
«З метою недопущення можливого використання цих грошових коштів на шкоду українському народу за клопотанням сторони обвинувачення судом на них накладено арешт», — йдеться у повідомленні.
За матеріалами: Економічна Правда
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