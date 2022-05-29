Суд арештував 23 мільйони компанії, що належить Роснєфті — Finance.ua

За повідомленням слідства, встановлено обставини фінансування збройної агресії рф проти України, бенефіціарами підприємства, що перебуває на території нашої держави.
З метою недопущення можливого використання цих грошових коштів на шкоду українському народу за клопотанням сторони обвинувачення суд наклав на них арешт.
«Прокурори ОГП здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або держкордону України (ч. 4 ст. 110-2 ККУ)», — йдеться у повідомленні.