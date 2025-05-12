На кордоні з Румунією завершують будівництво мультимодального терміналу для торгівлі України з ЄС — Finance.ua

На кордоні з Румунією завершують будівництво мультимодального терміналу для торгівлі України з ЄС
У селищі Глибока Чернівецької області на завершальному етапі перебуває будівництво мультимодального транспортного термінала компанії «Фішка-Нов». Проєкт має стратегічне значення для розвитку зовнішньої торгівлі України з Європейським Союзом.
Про це повідомляє пресслужба Глибоцької громади.
Про хід робіт повідомили під час виїзної наради за участю голови Глибоцької громади Григорія Ванзуряка та керівника підприємства «Фішка-Нов» Іона Шалара. Сторони обговорили технічну готовність об’єкта, майбутню співпрацю та соціальні ініціативи для громади.
Що передбачає проєкт:
- шість залізничних колій із можливістю перевантаження вантажів між українською (1520 мм) та європейською (1435 мм) колією;
- інфраструктура для прийому вантажів автомобільним транспортом;
- встановлення тензодатчиків для точного контролю ваги;
- створення близько 100 нових робочих місць.
Очікується, що запуск термінала зміцнить логістичні зв’язки України з країнами ЄС, підвищить транзитну привабливість регіону та відкриє нові можливості для експорту й інвестицій.
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