На кордоні з Румунією завершують будівництво мультимодального терміналу для торгівлі України з ЄС — Finance.ua

На кордоні з Румунією завершують будівництво мультимодального терміналу для торгівлі України з ЄС Сьогодні 06:41 — Казна та Політика

На кордоні з Румунією завершують будівництво мультимодального терміналу для торгівлі України з ЄС, Фото: hlyboka-gromada.gov.ua

У селищі Глибока Чернівецької області на завершальному етапі перебуває будівництво мультимодального транспортного термінала компанії «Фішка-Нов». Проєкт має стратегічне значення для розвитку зовнішньої торгівлі України з Європейським Союзом.

Про це повідомляє пресслужба Глибоцької громади.

Про хід робіт повідомили під час виїзної наради за участю голови Глибоцької громади Григорія Ванзуряка та керівника підприємства «Фішка-Нов» Іона Шалара. Сторони обговорили технічну готовність об’єкта, майбутню співпрацю та соціальні ініціативи для громади.

Що передбачає проєкт:

шість залізничних колій із можливістю перевантаження вантажів між українською (1520 мм) та європейською (1435 мм) колією;

інфраструктура для прийому вантажів автомобільним транспортом;

встановлення тензодатчиків для точного контролю ваги;

створення близько 100 нових робочих місць.

Очікується, що запуск термінала зміцнить логістичні зв’язки України з країнами ЄС, підвищить транзитну привабливість регіону та відкриє нові можливості для експорту й інвестицій.

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