На кордоні з Румунією завершують будівництво мультимодального терміналу для торгівлі України з ЄС — Finance.ua
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На кордоні з Румунією завершують будівництво мультимодального терміналу для торгівлі України з ЄС

Казна та Політика
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На кордоні з Румунією завершують будівництво мультимодального терміналу для торгівлі України з ЄС
На кордоні з Румунією завершують будівництво мультимодального терміналу для торгівлі України з ЄС, Фото: hlyboka-gromada.gov.ua
У селищі Глибока Чернівецької області на завершальному етапі перебуває будівництво мультимодального транспортного термінала компанії «Фішка-Нов». Проєкт має стратегічне значення для розвитку зовнішньої торгівлі України з Європейським Союзом.
Про це повідомляє пресслужба Глибоцької громади.
Про хід робіт повідомили під час виїзної наради за участю голови Глибоцької громади Григорія Ванзуряка та керівника підприємства «Фішка-Нов» Іона Шалара. Сторони обговорили технічну готовність об’єкта, майбутню співпрацю та соціальні ініціативи для громади.
Що передбачає проєкт:
  • шість залізничних колій із можливістю перевантаження вантажів між українською (1520 мм) та європейською (1435 мм) колією;
  • інфраструктура для прийому вантажів автомобільним транспортом;
  • встановлення тензодатчиків для точного контролю ваги;
  • створення близько 100 нових робочих місць.
Очікується, що запуск термінала зміцнить логістичні зв’язки України з країнами ЄС, підвищить транзитну привабливість регіону та відкриє нові можливості для експорту й інвестицій.
За матеріалами:
Finance.ua
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