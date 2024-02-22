Субвенцію у 2,3 млрд грн спрямують на реалізацію 66 регіональних проєктів — Finance.ua
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Субвенцію у 2,3 млрд грн спрямують на реалізацію 66 регіональних проєктів

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Уряд затвердив розподіл на поточний рік субвенції в розмірі 2,3 млрд грн місцевим бюджетам для реалізації 66 проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).
Згідно з повідомленням, 66 проєктів, що стосуються відновлення соціальної інфраструктури й об'єктів житлово-комунального господарства в постраждалих від війни регіонах, раніше схвалив Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).
У міністерстві нагадали, що термін реалізації проєкту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України», що реалізується у співпраці з ЄІБ, завершується в грудні 2024 року. Фінансова угода передбачає залучення кредиту EUR200 млн для реалізації проєктів відновлення та модернізації інфраструктури територій, які постраждали через агресію рф, і регіонів, що приймають значну кількість внутрішньо переміщених осіб.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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