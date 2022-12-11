Субсидії: звідки Пенсійний фонд братиме інформацію про комунальні платежі — Finance.ua
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Субсидії: звідки Пенсійний фонд братиме інформацію про комунальні платежі

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З 1 грудня 2022 року функції з призначення, нарахування і виплати житлових субсидій забезпечує Пенсійний фонд України.
Про це нагадали в головному управлінні Пенсійного фонду України Кіровоградській області, пише ugorod.kr.ua.
Щоб розрахувати субсидію, потрібна інформація про комунальні платежі.
Відповідно до пункту 50 Положення про призначення субсидій надавачі житлово-комунальних послуг на запит Пенсійного фонду як уповноваженого органу в 5-денний термін повинні надавати необхідну для призначення субсидій інформацію, зокрема, щодо розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і платежів за такі послуги; розміру внесків/платежів на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком та комунальні послуги в такому будинку; суму заборгованості, простроченої понад три місяці (на дату подання такої інформації) з оплати житлово-комунальних послуг та інше.
Інформаційний обмін передбачений через кабінет надавача житлово-комунальних послуг на вебпорталі Пенсійного фонду.

Довідка Finance.ua:

  • Українці, які не мають достатньо стажу для пенсії, мають повне право на соціальну пенсію за віком. Такі виплати можна оформити після досягнення 65 років.Щороку в Україні підвищуються вимоги до пенсійного віку. Так, у 2022 році для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно опрацювати офіційно 29 років. Для тих, хто не має достатньої кількості стажу передбачено соціальну допомогу.
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За матеріалами:
Finance.ua
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