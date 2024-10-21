Суборенда державних угідь: за тиждень провели ще 13 аукціонів — Finance.ua
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Суборенда державних угідь: за тиждень провели ще 13 аукціонів

Фондовий ринок
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Суборенда державних угідь: за тиждень провели ще 13 аукціонів
Суборенда державних угідь: за тиждень провели ще 13 аукціонів
В рамках проєкту «Земельний банк» від Фонду державного майна України на цьому тижні проведено 13 аукціонів на суму 25,8 млн грн (+ ПДВ 5,1 млн грн).
Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
«Загальні результати семи аукціонів з суборенди державних земель сільськогосподарського призначення у Волинській, Львівській та Черкаській областях 21,3 млн грн. Зі стартової ціни у 2,7 млн гривень вартість зросла у 7,6 разів. Щодо наступних шести аукціонів, то в ході торгів надійшло 47 пропозицій від фермерських господарств та аграрних підприємств. Початкова сумарна вартість земельних ділянок у 489 тисяч гривень зросла до 4,5 мільйонів гривень — тобто у 9,3 рази. Земельний банк набирає обертів», — зазначив Віталій Коваль.
Найбільші та найдорожчі лоти — земельні ділянки на Черкащині площею 191 га та у Волинській області площею 84,3 га.
За словами Мінстра, в першому випадку за лот змагалися 21 учасник, що підвищило початкову ставку у 10 разів до переможних 9 мільйонів гривень. Ціна оренди одного гектара ділянки досягла 47 тисяч гривень. У другому випадку було 10 учасників, стартова вартість 163 тисячі підвищилась у 12 разів — до 1,9 млн гривень.
Ознайомитись з пропозиціями та взяти участь в торгах можна за посиланням.
Більше про проєкт — на сайті «Земельний банк».
Довідково. Впровадження Земельного банку — результат спільної роботи Фонду державного майна з Міністерством економіки, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством юстиції України та проєкту USAID/UKaid «Діяльність у рамках реформи державних підприємств України» (SOERA).
За матеріалами:
Finance.ua
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