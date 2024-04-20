Суббренд компанії BYD презентував електромобіль без даху (фото) — Finance.ua
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Суббренд компанії BYD презентував електромобіль без даху (фото)

Технології&Авто
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Суббренд компанії BYD презентував електромобіль без даху (фото)
Суббренд компанії BYD презентував електромобіль без даху (фото)
Суббренд компанії BYD під назвою Fang Cheng Bao представив елегантний спортивний автомобіль Super 9 разом із двома новими позашляховиками під час яскравого заходу в Китаї. Приголомшливий спідстер дебютує публічно на Пекінському автосалоні цього місяця.
Новий Super 9 продемонстрував Вольфганг Еггер, керівник відділу дизайну BYD, який раніше очолював відділи дизайну Alfa Romeo, Seat, Lancia та Audi/Lamborghini.
Спідстер не схожий на жоден електромобіль, що ми бачили від BYD у минулому.
Суббренд компанії BYD презентував електромобіль без даху (фото)
Наразі у Fang Cheng Bao є лише одна модель на ринку у вигляді позашляховика Leopard 5, і хоча представлений Super 9 є концептом, серійна версія також знаходиться в розробці і вийде на ринок під назвою Bao 9.
Розробити дизайн спідстера непросто, але команда Фан Чен Бао змогла це зробити.
Передня частина авто отримала світлодіодні фари, які надають йому унікального «підпису» на дорозі.
Компанія також відмовилася від традиційних бокових дзеркал на користь камер заднього виду та розробила для концепту набір коліс із центральним кріпленням.
Суббренд компанії BYD презентував електромобіль без даху (фото)
Інтер'єр Super 9 також є досить особливим. І пасажирське, і водійське сидіння електромобіля від BYD — це «ковші» з вуглеволокна.
Крім того, в салоні встановлене карбонове кермо та цифрова панель приладів. Основою стильного концепт-кара є легкий монокок з вуглецевого волокна.
Як і інші високоякісні моделі спідстерів, випущені в останні роки, Super 9 має довгий капот, але має трохи більш збалансовані пропорції, ніж, скажімо, Aston Martin V12 Speedster.
Суббренд компанії BYD презентував електромобіль без даху (фото)
Хоча технічні характеристики ще не оголошені, вважається, що новинка буде використовувати електричний силовий агрегат.
За матеріалами:
Autogeek
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