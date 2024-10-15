Subaru WRX отримав найбільш довгоочікуване оновлення в історії — Finance.ua
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Subaru WRX отримав найбільш довгоочікуване оновлення в історії

Технології&Авто
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Subaru WRX отримав найбільш довгоочікуване оновлення в історії
Subaru WRX отримав найбільш довгоочікуване оновлення в історії
Subaru вирішила осучаснити легендарний WRX, додавши в модель 2025 першу цифрову панель приладів.
Водіям пропонується вибір із трьох основних стилів: класичний спідометр та тахометр, карта на весь екран та дисплей безпеки. Але що якщо цього недостатньо? Фанати вже запропонували додати ретро-стилі, натхненні старими поколіннями WRX, і Subaru не проти.
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За словами представника компанії, ця ідея легко реалізується через програмне оновлення. Наприклад, фанати могли б отримати віртуальні прилади, стилізовані під знамениті покоління WRX, такі як Bug Eye, Hawk Eye і навіть 22B. Це могло бути як безкоштовне оновлення, так і опція за невелику плату.
Subaru могла б наслідувати приклад Ford, який вже пропонує своїм клієнтам історичні цифрові прилади для Mustang. Така опція зробила б керування ще більш унікальним для власників WRX, а цифрову панель — одним з найбажаніших нововведень в історії моделі.
За матеріалами:
Ampercar
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