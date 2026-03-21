Subaru випустила лімітовану серію WRX Club Spec Evo

Сьогодні 01:13 — Технології&Авто

Subaru презентувала спецверсію WRX Club Spec Evo на 75 екземплярів

Компанія Subaru випустила обмежену серію спортивного седана WRX під назвою Club Spec Evo. Автомобіль створили на честь 60 тисяч проданих WRX в Австралії, а загальний тираж моделі становитиме лише 75 екземплярів.

Про це повідомляє Autoblog.

Спецверсія базується на модифікації WRX tS Spec B і отримала низку дизайнерських змін.

Найпомітнішою особливістю став яскраво-жовтий колір кузова, 19-дюймові чорні диски, золоті гальмівні супорти Brembo та велике заднє антикрило.

Потужність залишилася без змін

У салоні встановлені сидіння з ультразамші з жовтими вставками та контрастною прострочкою на кермі, панелі приладів і дверях. Кожен автомобіль також має індивідуальний номерний шильдик, що підкреслює обмежений тираж.

Технічно модель не відрізняється від версії tS Spec B. Під капотом залишається 2,4-літровий турбований опозитний двигун потужністю 271 к.с. і крутним моментом 350 Нм.

Автомобіль оснащений повним приводом і пропонується лише з шестиступінчастою механічною коробкою передач.

У Subaru зазначають, що підрозділ STI продовжує працювати над новими проєктами, однак повноцінна версія WRX STI для поточного покоління моделі поки що не представлена.

