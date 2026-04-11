Subaru представила гібридний Forester Wilderness (фото) Сьогодні 06:08 — Технології&Авто

Автомобіль має з'явиться на дорогах до кінця 2026 року, Фото: Subaru

Компанія Subaru розширила свою позашляхову лінійку Wilderness, представивши новий Subaru Forester Wilderness Hybrid. Модель поєднує традиційні можливості для бездоріжжя з гібридною силовою установкою, що має забезпечити кращу економічність і більший запас ходу.

За даними виробника, гібридна версія приблизно на 25% ефективніша за звичайний Forester Wilderness із бензиновим двигуном.

Хоча точні цифри витрати пального ще не оприлюднені, попередні оцінки вказують на близько 6.7 л/100 км на трасі та понад 7.6 л/100 км у місті — доволі високі показники для повноцінного позашляховика.

Subaru Forester Wilderness Hybrid отримав кліренс 9,3 дюйма, всюдихідні шини на 17-дюймових дисках і доопрацьовану підвіску.

Потужність силової установки зросла до 194 к.с. проти 180 к.с. у стандартної версії. Хоча приріст не виглядає значним, гібрид має кращу тягу на низьких обертах — ключову перевагу для їзди поза дорогами.

Зовні модель зберегла фірмові риси серії Wilderness: масивні накладки, посилені рейлінги на даху та характерні мідні акценти.

У салоні встановлено 11,6-дюймовий центральний дисплей, цифрову панель приладів на 12,3 дюйма, оздоблення StarTex і аудіосистему Harman Kardon.

Офіційну вартість новинки поки не оголошено. Старт продажів Subaru Forester Wilderness Hybrid запланований на кінець 2026 року.

