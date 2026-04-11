0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Subaru представила гібридний Forester Wilderness (фото)

Автомобіль має з'явиться на дорогах до кінця 2026 року
Автомобіль має з'явиться на дорогах до кінця 2026 року, Фото: Subaru
Компанія Subaru розширила свою позашляхову лінійку Wilderness, представивши новий Subaru Forester Wilderness Hybrid. Модель поєднує традиційні можливості для бездоріжжя з гібридною силовою установкою, що має забезпечити кращу економічність і більший запас ходу.
За даними виробника, гібридна версія приблизно на 25% ефективніша за звичайний Forester Wilderness із бензиновим двигуном.
Хоча точні цифри витрати пального ще не оприлюднені, попередні оцінки вказують на близько 6.7 л/100 км на трасі та понад 7.6 л/100 км у місті — доволі високі показники для повноцінного позашляховика.
Subaru представила гібридний Forester Wilderness (фото)
Фото: Subaru
Subaru Forester Wilderness Hybrid отримав кліренс 9,3 дюйма, всюдихідні шини на 17-дюймових дисках і доопрацьовану підвіску.
Потужність силової установки зросла до 194 к.с. проти 180 к.с. у стандартної версії. Хоча приріст не виглядає значним, гібрид має кращу тягу на низьких обертах — ключову перевагу для їзди поза дорогами.
Subaru представила гібридний Forester Wilderness (фото)
Фото: Subaru
Зовні модель зберегла фірмові риси серії Wilderness: масивні накладки, посилені рейлінги на даху та характерні мідні акценти.
У салоні встановлено 11,6-дюймовий центральний дисплей, цифрову панель приладів на 12,3 дюйма, оздоблення StarTex і аудіосистему Harman Kardon.
Subaru представила гібридний Forester Wilderness (фото)
Фото: Subaru
Офіційну вартість новинки поки не оголошено. Старт продажів Subaru Forester Wilderness Hybrid запланований на кінець 2026 року.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
