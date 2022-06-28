Subaru Forester отримав заряджену версію від STI (фото) — Finance.ua
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Subaru Forester отримав заряджену версію від STI (фото)

Технології&Авто
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Subaru Forester отримав заряджену версію від STI (фото)
Subaru Forester отримав заряджену версію від STI (фото)
Лінійку Subaru Forester 2022 поповнила заряджена версія знаменитого підрозділу STI. Кросовер надійде у продаж у себе на батьківщині в Японії з кінця серпня, а пізніше має з’явитися і в інших країнах. Про це повідомляє офіційний сайт Subaru.
Новий Subaru Forester STI Sport (саме так назвали модель) можна впізнати по особливих чорних ґратах радіатора, аеродинамічному обвісу і збільшеному спойлеру на даху. Крім того, у кросовера нові дзеркала заднього виду та збільшені 18-дюймові диски.
Салон Subaru Forester STI Sport оздоблений дорогою двоколірною шкірою Nappa з контрастним простроченням. Також з’явилися чорні вставки, а на педалях встановили алюмінієві накладки. Комплектація включає спортивні передні сидіння з покращеною бічною підтримкою та електропривод дверей багажника.
Subaru Forester отримав заряджену версію від STI (фото)
Кросовер доступний тільки з одним двигуном нової 1,8-літровою бензиновою турбочетвіркою потужністю 177 к. с. і з крутним моментом 300 Н∙м. Subaru Forester STI минулого покоління був відчутно потужнішим, проте цього разу більше уваги приділили доробці ходової.
У авто переналаштована підвіска та встановлені амортизатори Hitachi Astemo SFRD. Природно, Subaru Forester оснащений безступінчастим варіатором і постійним фірмовим повним приводом.
Subaru Forester отримав заряджену версію від STI (фото)
За матеріалами:
Фокус
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