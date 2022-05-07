Створено Telegram-бот, де можна поскаржитися на спекулянтів та шахраїв, які заробляють на війні — Finance.ua

Створено Telegram-бот, де можна поскаржитися на спекулянтів та шахраїв, які заробляють на війні

Вчора 10:43 — Особисті фінанси

IT-компанії GoMage та Sellbery запустили UkraineDataVerse — за допомогою Telegram-бота підприємці та прості українці можуть поскаржитися на спекулянтів та шахраїв, які заробляють на війні.

Про ініціативу розробники розповіли DOU.

Як це працює?

Зазначається, що бот допомагає фіксувати різні випадки спекуляцій. Серед них: необгрунтоване підвищення ціни на оренду, транспортні послуги, дефіцитні товари або малодоступні сервіси.

Щоб заявити про шахрайство, достатньо подати заявку, вказавши область, район, назву бізнесу або ім’я людини, яка веде недобросовісну діяльність.

Команда UkraineDataVerse перевірить звернення та передасть дані до Бюро економічної безпеки України. Всі порушники також будуть публічно освітлені у загальній базі на одній зі сторінок сайту.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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