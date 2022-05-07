Створено Telegram-бот, де можна поскаржитися на спекулянтів та шахраїв, які заробляють на війні — Finance.ua
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Створено Telegram-бот, де можна поскаржитися на спекулянтів та шахраїв, які заробляють на війні

Вчора 10:43Особисті фінанси
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IT-компанії GoMage та Sellbery запустили UkraineDataVerse — за допомогою Telegram-бота підприємці та прості українці можуть поскаржитися на спекулянтів та шахраїв, які заробляють на війні.
Про ініціативу розробники розповіли DOU.

Як це працює?

  • Зазначається, що бот допомагає фіксувати різні випадки спекуляцій. Серед них: необгрунтоване підвищення ціни на оренду, транспортні послуги, дефіцитні товари або малодоступні сервіси.
  • Щоб заявити про шахрайство, достатньо подати заявку, вказавши область, район, назву бізнесу або ім’я людини, яка веде недобросовісну діяльність.
  • Команда UkraineDataVerse перевірить звернення та передасть дані до Бюро економічної безпеки України. Всі порушники також будуть публічно освітлені у загальній базі на одній зі сторінок сайту.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами: Ain.Ua
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