Створено перший літаючий мотоцикл, його швидкість сягає 800 км/год (фото) — Finance.ua

Створено перший літаючий мотоцикл, його швидкість сягає 800 км/год (фото)

Створено перший літаючий мотоцикл, його швидкість сягає 800 км/год (фото)

Американська компанія JetPack Aviation, відома розробкою своїх реактивних ранців, вирішила розширити лінійку своїх інноваційних продуктів. Тепер вчені компанії представили своє нове досягнення — повністю готовий до польотів мотоцикл, що літає, який може бути також і автономним вантажним літальним апаратом. Але він може виконувати багато інших функцій, пише New Atlas.

Компанія JetPack Aviation тепер випускатиме під брендом Mayman Aerospace нові літальні апарати, які називаються Speeder Air Utility Vehicle або просто Speeder. Цей літаючий мотоцикл, який здатний злітати і сідати вертикально, може бути не тільки транспортним засобом для людини, але його також можна використовувати як «вантажівку», адже він має модульну конструкцію.

Поки що в компанії створили третій прототип, але він уже готовий до польотів. Вчені заявляють, що незаюаром зможуть представити повністю готову версію літального апарата. Speeder оснащений вісьмома реактивними двигунами, які працюють на нейтральному вуглеці або авіаційному біопаливі. Цей апарат спеціально розроблений для того, щоб пілот міг себе комфортно почувати сидячи на ньому. Також Speeder має всі важливі аеродинамічні характеристики, які дозволяють збільшувати ефективність польоту.

За словами інженерів, цей транспортний засіб, що літає, має високий рівень безпеки для пілота завдяки бортовому комп’ютеру, який може у разі несправності одного з двигунів не допустити аварії. А ще цим літаючим мотоциклом дуже легко керувати. Принаймні так заявляють у JetPack Aviation.

Але Speeder може бути не лише пілотованим транспортним засобом. Завдяки своїй модульній конструкції апарат можна використовувати як «вантажівку» для перевезення будь-яких вантажів, а також як засіб для допомоги поліцейським, військовим та рятувальникам.

Цей літальний апарат може бути або повністю автономним, або мати дистанційне управління. За словами Девіда Меймена, засновника JetPack Aviation, новий літаючий мотоцикл може стати в нагоді при доставці вантажів, гасінні пожеж і за його допомогою можна буде перевозити пацієнтів до лікарень.

Поки що вчені оприлюднили лише деякі з його льотних характеристик і те, що стосується роботи апарата в безпілотному режимі. У такому режимі Speeder може подолати відстань 644 км зі швидкістю 805 км/год. Що стосується навантаження, яке він може нести на собі, то його вага може становити до 450 кг.

«Ми плануємо і надалі удосконалити наш літаючий мотоцикл, ми впроваджуватимемо нові технологічні рішення, випробуємо нові двигуни, нову бортову комп’ютерну систему і, можливо, цей апарат колись зможе літати з надзвуковою швидкістю», — каже Меймен.

Перші випробування в безпілотному режимі нового літального апарата заплановані на третій квартал цього року, а пілотований політ намічено на кінець 2022 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.