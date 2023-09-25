Створено перший електровелосипед без акумулятора — Finance.ua

Створено перший електровелосипед без акумулятора Сьогодні 03:06 — Технології&Авто

Створено перший електровелосипед без акумулятора

Французький підприємець Адрієн Лельєвр, директор компанії STEE, розробив та запатентував електровелосипед під назвою Pi-Pop, в якому використовуються не літієві батареї, а суперконденсатори, пише Euronews.

Суперконденсатор працює за рахунок накопичення енергії електростатичним способом, а в літієвому акумуляторі енергія накопичується внаслідок хімічної реакції. Суперконденсатор може накопичувати та віддавати енергію дуже швидко, коли це необхідно. У випадку з велосипедом це означає накопичення енергії, коли людина крутить педалі або гальмує, і її використання для більш складних дій, таких як їзда вгору.

За оцінками Лельєвра, енергії, яку виділяє суперконденсатор, достатньо для подолання підйому на висоту 50 м за умови попередньої зарядки на рівному місці, що робить його придатним для використання приблизно в 80% європейських міст.

Компанія-виробник велосипеда STEE стверджує, що термін служби суперконденсатора становить від 10 до 15 років у порівнянні з п’ятьма-шістьма роками для літієвої батареї.

Також не потрібно довго чекати, поки велосипед зарядиться, що є ще однією перевагою, порівняно з класичними електронними велосипедами. Наразі компанія випускає 100 велосипедів Pi-Pop на місяць. До 2024 року планують збільшити цей показник до 1000.

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