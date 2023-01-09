Створення мережі Wi-Fi у метро призупинили через війну, однак обладнання готують до перезапуску — Finance.ua

Створення мережі Wi-Fi у метро призупинили через війну, однак обладнання готують до перезапуску Сьогодні 16:48 — Казна та Політика

На станціях Київського метрополітену тестують обладнання для запуску мережі швидкісного Wi-Fi, яку почали створювати ще у 2014-му.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, реагуючи на петицію про запуск відповідної мережі.

Роботи проводить компанія Mosquito Mobile, інвестиційний договір із нею КМДА підписала ще у 2014-му.

Через введення воєнного стану інвестор призупинив роботи зі створення мережі, кажуть у КМДА. Водночас технічне обладнання, яке встигли встановити на станціях і у вагонах до початку повномаштабної війни, наразі тестують, щоб можна було відновити його роботу.

Mosquito Mobile виграла тендер на будівництво мережі Wi-Fi у метро в грудні 2014 року. До 2017-го встановили обладнання на 12 станціях — «Дніпро», «Арсенальна», «Хрещатик», «Театральна», «Університет», «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту», «Олімпійська», «Лук’янівська», «Золоті ворота», «Кловська», в також створили інфраструктуру у 33 потягах метро.

У 2017-му проєкт призупинили через фінансові проблеми компанії. У лютому 2018-го у КМДА заявили, що розірвали угоду з компанією і оголосять новий тендер. Обладнання Mosquito Mobile арештували й хотіли продати на аукціоні іншій компанії, аби вона завершила проєкт. У відповідь інвестор подав на КМДА до суду за одностороннє розірвання договору, суд задовольнив вимоги Mosquito Mobile. Як випливає із відповіді на петицію, роботи досі відбуваються за договором 2014 року.

Проєкт коштує 100 мільйонів гривень, у 2018-му інвестор звітував, що виконав роботи на суму $6,1 мільйонів.

The Village Україна За матеріалами:

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