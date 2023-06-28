Студенти Škoda створили електричний автомобіль для подорожей — Finance.ua

Студенти Škoda створили електричний автомобіль для подорожей 28.06.2023, 00:44 — Технології&Авто

Студенти Škoda створили електричний автомобіль для подорожей, Фото: skoda-storyboard.com

Створений у рамках традиційного флагманського проекту професійної школи Škoda — Škoda Roadiaq пристосований для подорожей.

З цим багатофункціональним мобільним офісним кемпером 29 учнів-учасників передали дух дослідження бренду Škoda. Roadiaq — це екологічно чистий електричний повнопривідний автомобіль, який можна використовувати для подорожей, роботи та відпочинку, насолоджуючись незалежністю навіть поза второваною дорогою.

Фото: skoda-storyboard.com

Автомобіль Škoda містить усе, що потрібно сучасному мобільному офісу: постійне підключення до Інтернету, 27-дюймовий монітор і док-станцію. Проте лише за кілька простих кроків Škoda Roadiaq перетворюється з робочого простору на житлове середовище з ліжком і маленькою кухнею.

Фото: skoda-storyboard.com

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