Студенти Škoda створили електричний автомобіль для подорожей — Finance.ua

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Студенти Škoda створили електричний автомобіль для подорожей

Технології&Авто
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Студенти Škoda створили електричний автомобіль для подорожей
Студенти Škoda створили електричний автомобіль для подорожей, Фото: skoda-storyboard.com
Створений у рамках традиційного флагманського проекту професійної школи Škoda — Škoda Roadiaq пристосований для подорожей.
З цим багатофункціональним мобільним офісним кемпером 29 учнів-учасників передали дух дослідження бренду Škoda. Roadiaq — це екологічно чистий електричний повнопривідний автомобіль, який можна використовувати для подорожей, роботи та відпочинку, насолоджуючись незалежністю навіть поза второваною дорогою.
Фото: skoda-storyboard.com
Фото: skoda-storyboard.com
Автомобіль Škoda містить усе, що потрібно сучасному мобільному офісу: постійне підключення до Інтернету, 27-дюймовий монітор і док-станцію. Проте лише за кілька простих кроків Škoda Roadiaq перетворюється з робочого простору на житлове середовище з ліжком і маленькою кухнею.
Фото: skoda-storyboard.com
Фото: skoda-storyboard.com
За матеріалами:
Телеканал 24
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