Строк дії електронного підпису під час воєнного стану подовжено — Finance.ua
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Строк дії електронного підпису під час воєнного стану подовжено

Вчора 16:18Особисті фінанси
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Термін дії електронного підпису під час воєнного стану подовжили. Таку постанову ухвалив Уряд на період воєнного стану в Україні.
Кваліфікований електронний підпис (КЕП) — це аналог власноручного підпису, яким можна підписати будь-який документ: заяву, договір тощо.
Такий підпис має свій термін дії, зазвичай від одного до двох років. Для його подовження деяким користувачам необхідно фізично навідатися до свого надавача, щоб той перевидав КЕП.
В умовах воєнного стану для багатьох українців зробити це неможливо. Тому Мінцифри спільно з Держспецзвʼязку забезпечать безперебійне функціонування системи надання е-послуг.
Таким чином, надавачі електронних довірчих послуг на основі раніше створених ключів самостійно сформують новий КЕП. Тож можна спокійно продовжувати ним користуватися та підписувати документи онлайн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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