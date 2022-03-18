Строк дії електронного підпису під час воєнного стану подовжено — Finance.ua

Строк дії електронного підпису під час воєнного стану подовжено

Вчора 16:18 — Особисті фінанси

Термін дії електронного підпису під час воєнного стану подовжили. Таку постанову ухвалив Уряд на період воєнного стану в Україні.

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) — це аналог власноручного підпису, яким можна підписати будь-який документ: заяву, договір тощо.

Такий підпис має свій термін дії, зазвичай від одного до двох років. Для його подовження деяким користувачам необхідно фізично навідатися до свого надавача, щоб той перевидав КЕП.

В умовах воєнного стану для багатьох українців зробити це неможливо. Тому Мінцифри спільно з Держспецзвʼязку забезпечать безперебійне функціонування системи надання е-послуг.

Таким чином, надавачі електронних довірчих послуг на основі раніше створених ключів самостійно сформують новий КЕП. Тож можна спокійно продовжувати ним користуватися та підписувати документи онлайн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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