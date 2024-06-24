ПАРТНЕРСЬКА Страховий застосунок MyARX — ще зручніше і простіше для клієнтів Сьогодні 09:50 — Страхування

Страховий застосунок MyARX — ще зручніше і простіше для клієнтів

Страхова ARX пропонує чергове оновлення MyARX

MyARX — це застосунок, який дозволяє керувати страхуванням за допомогою смартфона. У будь-який час і з будь-якого місця клієнт має доступ до страхових послуг. За допомогою застосунку можна спілкуватися з компанією, обирати продукти, зберігати договори рідних, слідкувати за етапами страхової справи, робити дистанційний огляд авто для придбання КАСКО та інше

ARX постійно працює над удосконаленням застосунку і пропонує чергове оновлення.

Що змінилося?

СТРІЧКА НОВИН

Створено новий розділ, який стає стартовим екраном з договорами страхування. Тут можна дізнатися актуальну інформацію від страхової, а також швидко перейти до найбільш популярних функцій (почати новий чат, дізнатись контакти страхової, що робити у страховому випадку, оформити нову страховку). Стрічка буде й далі розвиватись як гнучкий інструмент з найбільш актуальною інформацією для конкретного користувача.

КОНТАКТИ

В окремий розділ винесено контакти з інформацією, як звʼязатись з компанією в критичній ситуації. Зібрані всі можливі контакти СК для отримання страхової допомоги. Тепер ще легше знайти, куди дзвонити чи писати у разі потреби.

РЕДИЗАЙН МАГАЗИНУ СТРАХОВОК

Додано групування договорів страхування по типах, для швидшого пошуку. Самі картки стали меншими, навігація більш зручна та простіша.

Тож усім користувачам застосунку компанія ARX пропонує його оновити, і загалом

завжди оновлювати до останньої версії. Незабаром планується реліз інших корисних функцій для власників добровільного медичного страхування, автострахування та ще багато цікавого.

Завантажити застосунок можна тут: https://onelink.to/vapjc8

ARX регулярно проводить опитування клієнтів, тож кожен може надіслати команді MyARX свою пропозицію чи коментар стосовно роботи застосунку через функціонал «Зворотний зв’язок», який знаходиться в розділі «Мій профіль».

Зазначимо, що MyARX розроблено таким чином, щоб він був максимально зручним у використанні. Зрозумілий інтерфейс, зручна навігація та покрокові інструкції роблять процес страхування доступним навіть для тих, хто не має великого досвіду користування цифровими технологіями.

Страхування стає простішим з MyARX!

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