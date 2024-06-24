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Страховий застосунок MyARX — ще зручніше і простіше для клієнтів
Страхова ARX пропонує чергове оновлення MyARX
MyARX — це застосунок, який дозволяє керувати страхуванням за допомогою смартфона. У будь-який час і з будь-якого місця клієнт має доступ до страхових послуг. За допомогою застосунку можна спілкуватися з компанією, обирати продукти, зберігати договори рідних, слідкувати за етапами страхової справи, робити дистанційний огляд авто для придбання КАСКО та інше
ARX постійно працює над удосконаленням застосунку і пропонує чергове оновлення.
Що змінилося?
- СТРІЧКА НОВИН
Створено новий розділ, який стає стартовим екраном з договорами страхування. Тут можна дізнатися актуальну інформацію від страхової, а також швидко перейти до найбільш популярних функцій (почати новий чат, дізнатись контакти страхової, що робити у страховому випадку, оформити нову страховку). Стрічка буде й далі розвиватись як гнучкий інструмент з найбільш актуальною інформацією для конкретного користувача.
- КОНТАКТИ
В окремий розділ винесено контакти з інформацією, як звʼязатись з компанією в критичній ситуації. Зібрані всі можливі контакти СК для отримання страхової допомоги. Тепер ще легше знайти, куди дзвонити чи писати у разі потреби.
- РЕДИЗАЙН МАГАЗИНУ СТРАХОВОК
Додано групування договорів страхування по типах, для швидшого пошуку. Самі картки стали меншими, навігація більш зручна та простіша.
Тож усім користувачам застосунку компанія ARX пропонує його оновити, і загалом
завжди оновлювати до останньої версії. Незабаром планується реліз інших корисних функцій для власників добровільного медичного страхування, автострахування та ще багато цікавого.
Завантажити застосунок можна тут: https://onelink.to/vapjc8.
ARX регулярно проводить опитування клієнтів, тож кожен може надіслати команді MyARX свою пропозицію чи коментар стосовно роботи застосунку через функціонал «Зворотний зв’язок», який знаходиться в розділі «Мій профіль».
Зазначимо, що MyARX розроблено таким чином, щоб він був максимально зручним у використанні. Зрозумілий інтерфейс, зручна навігація та покрокові інструкції роблять процес страхування доступним навіть для тих, хто не має великого досвіду користування цифровими технологіями.
Страхування стає простішим з MyARX!
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