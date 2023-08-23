Страховики підняли ціни для суден, що працюють у чорноморських портах росії — Finance.ua

Страховики підняли ціни для суден, що працюють у чорноморських портах росії
Страхові компанії повідомили фрахтувальникам суден, які працюють у чорноморських портах росії, про збільшення додаткових платежів, відомих як «премії за ризик роботи в зоні воєнного конфлікту».
Про це повідомляє Reuters.
Минулого року, після початку вторгнення росії в Україну, до загальної вартості страхування танкерів була додана надбавка у вигляді премії за ризик роботи в зоні воєнного конфлікту.
Воєнні дії в акваторії російських і українських чорноморських портів зросли після розриву росією угоди з експорту зерна з України в середині липня.
Нещодавно росія повідомила про кілька атак на свої чорноморські порти. За словами трейдерів, нині атаки не вплинули на завантаження нафти з чорноморських портів росії, але ризики зростають.
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Зазначається, що премію за ризик роботи в зоні воєнного конфлікту було збільшено з приблизно 1% вартості вантажу до приблизно 1,20−1,25%. Таке підвищення означає, що кожен рейс коштуватиме на 200 тис. дол. за один танкер Suezmax (може перевозити 120−200 тис. т) дорожче, якщо російська нафта постачатиметься до Індії. Підвищення премії означає, що її загальний розмір становитиме майже 1 млн дол.
Трейдери додали, що підвищення стосується в основному вантажів, що перевозять російську нафту та продукти.
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