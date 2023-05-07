Страхові виплати при нещасному випадку на виробництві можуть зменшувати — Finance.ua
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Страхові виплати при нещасному випадку на виробництві можуть зменшувати

Особисті фінанси
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Постраждалі на виробництві мають право на одноразову страхову виплату в разі стійкої втрати професійної працездатності, встановленої МСЕК.
Її розмір залежить від ступеня втрати працездатності, виходячи з 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.
Проте в певних випадках людині можуть заплатити меншу суму.
Як нагадують у Пенсійному фонді України, розмір допомоги зменшать, якщо під час розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим правил охорони праці. Відсоток зменшення страхової виплати визначається на підставі висновку комісії з розслідування нещасного випадку, але не може перевищувати 50 % виплати, яку встановили б потерпілому за відсутності його вини.
Бути повністю звільненим від виплати допомоги застрахованій особі навіть у разі порушення нею правил охорони праці, що спричинило нещасний випадок чи професійне захворювання, роботодавець не може.
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За матеріалами:
Finance.ua
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