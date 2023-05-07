Страхові виплати при нещасному випадку на виробництві можуть зменшувати — Finance.ua

Страхові виплати при нещасному випадку на виробництві можуть зменшувати Сьогодні 06:38 — Особисті фінанси

Постраждалі на виробництві мають право на одноразову страхову виплату в разі стійкої втрати професійної працездатності, встановленої МСЕК.

Її розмір залежить від ступеня втрати працездатності, виходячи з 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.

Проте в певних випадках людині можуть заплатити меншу суму.

Як нагадують у Пенсійному фонді України, розмір допомоги зменшать, якщо під час розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим правил охорони праці. Відсоток зменшення страхової виплати визначається на підставі висновку комісії з розслідування нещасного випадку, але не може перевищувати 50 % виплати, яку встановили б потерпілому за відсутності його вини.

Бути повністю звільненим від виплати допомоги застрахованій особі навіть у разі порушення нею правил охорони праці, що спричинило нещасний випадок чи професійне захворювання, роботодавець не може.

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