Страхова не платить? Що робити? — Finance.ua

Страхова не платить? Що робити? Сьогодні 14:10 — Страхування

Страхова не платить? Що робити?

Купив поліс, трапилась ДТП — а страхова замість виплати починає шукати приводи, щоб відмовити? На жаль, подібні ситуації трапляються. Але це ще не кінець. Ось чіткий план дій від Finance.ua Страхування, якщо страхова компанія не платить.

Важливо! Строк прийняття рішення за заявою про страхове відшкодування становить 90 днів з дати отримання заяви та документів по полісам 2024 року та 60 днів по полісам 2025 року

✅ 1. Перевір документи

Впевнись, що ти надав усі необхідні документи. Зазвичай потрібні:

копія полісу

заява про страхову подію

довідка з поліції (якщо викликали)

фото/відео з місця події

документи, що підтверджують збитки (рахунки, висновки СТО тощо)

📌 Часто затримки бувають через неповний пакет документів.

✅ 2. Вимагай письмову відповідь

Якщо страхова компанія тягне час або відмовляє усно — вимагай офіційну письмову відмову із вказаними підставами.

✍️ Чому це важливо: така відповідь буде доказом у разі скарги чи суду.

✅ 3. Скарга до НБУ

Нацбанк — регулятор страхового ринку. Якщо страхова порушує закон, пиши скаргу сюди:

https://bank.gov.ua

або на електронну пошту: nbu@bank.gov.ua

📌 Вказуй усі факти, дати, контакти, приклади порушень.

✅ 4. Юридична допомога

Іноді достатньо офіційного адвокатського запиту, щоб страхова одумалась.

Юрист може:

скласти претензію

супроводжувати у переговорах

подати до суду

💡 У більшості випадків страхова платить ще до суду — аби не нарватися на штрафи та репутаційні втрати.

✅ 5. Суд

Це крайній варіант, якщо все інше не спрацювало. Пам’ятай:

У тебе є 3 роки для подачі позову

Судова практика часто на боці клієнтів, якщо докази в порядку

📄 Суд може зобов’язати страхову не тільки виплатити компенсацію, а ще й сплатити пеню та моральну шкоду.

✅ 6. Обережно з «сірими» страховими

Іноді проблема не в виплаті, а в тому, що ви купили поліс у компанії, яка взагалі фіктивна або на момент настання ДТП втратила ліцензію. У такому випадку потрібно звертатися за виплатою в МТСБУПам’ятаю, що з 2025 року нові правила врегулювання і наразі ти купуєш поліс для себе, а не для потерпілого

🧠 Висновок:

Страхова не платить — це не вирок.

Якщо діяти грамотно, ти або отримаєш виплату, або компенсуєш свої збитки через інші інструменти.

Переключись нарешті на файну страховку!

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