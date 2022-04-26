Stora Enso продає свої лісопильні заводи в рф місцевому менеджменту — Finance.ua

Stora Enso продає свої лісопильні заводи в рф місцевому менеджменту

Вчора 03:19 — Фондовий ринок

Stora Enso продає свої лісопильні заводи в рф місцевому менеджменту

Одна із найбільших у світі лісопромислових компаній Stora Enso продає свої лісопильні підприємства у рф місцевому менеджменту.

Про це йдеться у заяві компанії від 25 квітня.

«Stora Enso уклала угоду про продаж двох своїх лісопильних заводів у росії. Лісопильні заводи у Неболчі та Імпілахті компанії будуть передані місцевому управлінню», — йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що у зв’язку з невизначеністю на російському ринку місцева власність може забезпечувати стійкішу роботу підприємств.

Очікується, що угода буде закрита в 2 кварталі 2022 року, після отримання необхідних схвалень від регуляторів.

Stora Enso у рф володіє лісопильними виробництвами в Карелії (селище Імпілахті) та Новгородській області (селище Неболчі). Їхня сукупна річна потужність — 350 тис. кубометрів пиломатеріалів, штат — близько 170 осіб.

2 березня 2022 року Stora Enso оголосила, що припинить виробництво та продажі у росії до подальшого повідомлення.

Stora Enso «знаходиться у пошуку стійкого рішення для майбутнього своїх трьох пакувальних заводів у росії».

Stora Enso — найбільший у Європі за обсягом потужностей виробник пиломатеріалів.

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