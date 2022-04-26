Stora Enso продає свої лісопильні заводи в рф місцевому менеджменту — Finance.ua

«Stora Enso уклала угоду про продаж двох своїх лісопильних заводів у росії. Лісопильні заводи у Неболчі та Імпілахті компанії будуть передані місцевому управлінню», — йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що у зв’язку з невизначеністю на російському ринку місцева власність може забезпечувати стійкішу роботу підприємств.
Очікується, що угода буде закрита в 2 кварталі 2022 року, після отримання необхідних схвалень від регуляторів.
Stora Enso у рф володіє лісопильними виробництвами в Карелії (селище Імпілахті) та Новгородській області (селище Неболчі). Їхня сукупна річна потужність — 350 тис. кубометрів пиломатеріалів, штат — близько 170 осіб.
2 березня 2022 року Stora Enso оголосила, що припинить виробництво та продажі у росії до подальшого повідомлення.
Stora Enso «знаходиться у пошуку стійкого рішення для майбутнього своїх трьох пакувальних заводів у росії».
Stora Enso — найбільший у Європі за обсягом потужностей виробник пиломатеріалів.