Столичні дороги зроблять інклюзивними: що заплановано — Finance.ua

Столичні дороги зроблять інклюзивними: що заплановано Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Цього року КК «Київавтодор» реалізує 20 безбар’єрних підходів до соціально важливих об’єктів столиці та продовжить інші роботи з впровадження фізичної доступності на дорогах міста.

Про це повідомив генеральний директор комунальної корпорації Олександр Федоренко.

Він презентував основні напрями впровадження безбарʼєрності у 2024 році на Другому проєктному семінарі «Безбар'єрність транспортної інфраструктури міста Києва — поточний стан і перспективи».

«Впровадження фізичної безбар’єрності — на сьогодні одне з наших основних завдань. Розвиток інклюзивної, доступної та безпечної міської інфраструктури, яка відповідає потребам різних мешканців і мешканок столиці, ми реалізуємо під час реконструкцій та капітальних ремонтів об’єктів вулично-дорожньої мережі, а також поточних ремонтів», — зазначив Олександр Федоренко.

В столиці заплановано облаштувати 20 безбар’єрних підходів до соціально важливих об’єктів, які визначено із залученням відповідних громадських організацій, що опікуються питаннями інклюзії і доступності. На сьогодні виконано роботи на 8 таких об’єктах, ще 4 — в роботі.

«Важливим напрямом лишається і влаштування інклюзивних перехресть. Такі локації з’являться на перехрестях вулиць Старобориспільської і Миколи Хвильового, проспекту Валерія Лобановського з вулицями Володимира Брожка та Деміївської, вулиць Вадима Гетьмана і Олекси Тихого. Зокрема, там заплановані наземні переходи, що дублюватимуть надземні або підземні», — сказав Олександр Федоренко.

За його інформацією, під час будівельних робіт на 10 об’єктах міста цього року реалізували всі технічні рішення з впровадження безбар’єрності: понизили бортовий камінь на 224 переходах, побудували та відремонтували 18 пандусів, уклали понад 43 тисячі кв. м покриття тротуару з безфаскового ФЕМу.

Крім того, в межах поточних (дрібних) ремонтів вулично-дорожньої мережі заплановано понизити бортовий камінь та облаштувати тактильну навігацію на 260 пішохідних переходах. На сьогодні відповідні роботи виконано на 191 об’єкті.

«У планах на 2025 рік „Київавтодор“ поставив перед собою завдання перевищити цьогорічні показники заходів із безбар’єрності. Адже доступність громадського простору є одним з ключових факторів сучасного розвитку столиці», — зауважив Олександр Федоренко.

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