Стійка МФО та надійний партнер: компанії, що здобули перемоги в номінаціях від SalesDoubler — Finance.ua

Стійка МФО та надійний партнер: компанії, що здобули перемоги в номінаціях від SalesDoubler Вчора 17:10 — Кредит&Депозит

Відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.

Прикметно, що попри повномасштабну війну, церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися в кулуарах Торгово-промислової палати України, аби нагородити найкращих у своїй галузі.

Про премію. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Засновники премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua.

Під час церемонії назвали й переможця в особливих позаконкурсних номінаціях від SalesDoubler.

«Я радий сьогодні нагороджувати компанії, які минулого року демонстрували динаміку, стабільність, впевненість, і рухали економічний фронт України, адже це велика складова нашої країни», — зазначив СЕО SalesDoubler Олександр Бойко.

Першою номінацією від SalesDoubler стала «Стійка МФО», а перемогу у ній отримала компанія Money4you.

«Це звання отримала компанія, яка однією з перших відновила кредитування на деокупованих територіях. І за це їм від мене особистий „респект“. Минулого року вони також дуже плідно працювали зі своїм скорингом, і ми це відчули», — каже Бойко про переможця.

Директор Money4you Олег Кузьмінов із нагородою у спецномінації разом із СЕО SalesDoubler Олександром Бойко

«Від початку повномасштабного вторгнення ми не сиділи склавши руки — ми максимально активізувалися. По-перше, захистили співробітників, які були, зокрема, і на окупованих територіях. По-друге, ми зробили так, аби наші клієнти не залишилися сам на сам з проблемами щодо кредитів. З перших днів ми включили програму лояльності: скасували нарахування усіх відсотків, навіть нарахованих раніше», — розповів у коментарі Finance.ua директор Money4you Олег Кузьмінов.

За його словами у компанії розуміли, що попит на її послуги є суттєвим, адже банки на той час не видавали кредити.

«Тоді банки навіть скасували кредитні ліміти. Тож у нас було досить складне рішення, але вже з квітня 2022 року відновили кредитування і знову почали видавати позики, щоб наші клієнти не залишалися у фінансовому вакуумі», — додає співзасновник компанії Money4you Юрій Купченко.

Наступна номінація — «Надійний партнер для бізнесу. Категорія МФО». І пальму першості та звання надійного партнера отримала SelfieCredit.

«Ця компанія завжди дослухається до нашого зворотного зв’язку і зворотного зв’язку від вебмайстрів. Вдало підвищує ставки, реагуючи на попит і зарекомендувала себе як дійсно надійний партнер, особливо у важкі часи», — розповів про переможця організатор номінації.

І остання номінація від компанії SalesDoubler — «Адаптивний МФО-партнер». Ним стала компанія ЗеCredit (ТОВ «ФК «Іівеструм»).

«Дійсно, ця компанія першою змогла адаптуватися під умови воєнного часу і відновила кредитування. У часи тотальної невизначеності вони були першими, хто спробував, і у кого вдалося повернути свій бізнес, а людям, українцям — купівельну спроможність», — поділився враженням про переможця СЕО SalesDoubler Олександр Бойко.

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