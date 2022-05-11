Стейблкойн TerraUSD втратив прив’язку до долара — на ринку криптовалют почалася паніка — Finance.ua

Стейблкойн TerraUSD втратив прив’язку до долара — на ринку криптовалют почалася паніка, coinlive.me
Алгоритмічна стабільна монета TerraUSD (UST) втратила прив’язку до 1 долара. Вартість цього стейблкойну вперше опустилася нижче за 70 центів увечері 9 травня. За даними Coinbase, токен спочатку впав до 62 центів, перш ніж зупинитися на рівні 90 центів 10 травня.
UST, створений сінгапурською компанією Terraform Labs в 2018 році, є частиною блокчейн-проєкту Terra і призначений для відстеження вартості долара, як і інші стейблкойни Tether та USDC. Однак, на відміну від цих криптовалют, Terra не має коштів та інших активів, що зберігаються в резерві для підтримки токена. Натомість для стабілізації цін використовується складна суміш коду разом із спорідненим токеном під назвою LUNA.
UST важливий для тих, хто інвестує в біткойни, оскільки Luna Foundation Guard, організація, що підтримує проєкт Terra, сидить на мільярдах доларів у біткойнах (і вони потенційно можуть бути викинуті на ринок у будь-який момент).
«Кожен професійний інвестор у криптовалюту сьогодні стежить за UST, спостерігаючи, чи зможе вона зберегти свою прив’язку до долара. На ринку явно існує значний ризик», — сказав CNBC Метт Хоуган, головний інвестиційний директор Bitwise Asset Management.
Творець Terra До Квон купив біткойнів на 3,5 мільярда доларів, щоб забезпечити підтримку UST під час кризи. Теорія полягала в тому, що UST можна буде зрештою обміняти на біткойни замість LUNA, але це не перевірено і поки що не перевірено на практиці. Депозити в Anchor, флагманський протокол кредитування Terra, знизилися з 10,3 млрд. токенів 6 травня до всього 6,4 млрд 10 травня, згідно з даними аналітичної блокчейн-платформи Nansen. Anchor пропонував користувачам майже 20% річної прибутковості за UST.
У понеділок Luna Foundation Guard заявила, що надасть торговим фірмам позику в біткойнах на суму 750 мільйонів доларів, щоб «допомогти захистити прив’язку UST», а ще 750 мільйонів UST будуть надані для покупки більшої кількості біткойнів «у міру нормалізації ринкових умов». Потім організація повідомила, що вивела 37 тисяч біткойнів — на суму понад 1 мільярд доларів за поточними цінами — для надання кредитів. За словами Luna Foundation Guard, «нині вони використовуються для покупки» UST.
Декілька криптоінвесторів стурбовані тим, що Luna Foundation Guard могла продати або продасть більшу частину своїх біткойнів, щоб підтримати UST — аналітики вказали, що біткойн-гаманець групи зараз повністю порожній.
На тлі цієї невизначеності падіння UST викликало паніку на ринку криптовалют. Біткойн, найбільша у світі цифрова валюта, ненадовго впав нижче за 30 тисяч доларів, досягнувши найнижчої ціни з липня 2021 року. Наразі криптовалюта впала в ціні більш ніж на 50% у порівнянні з історичним максимумом листопада.
Вартість Luna, аналога UST, за останні 24 години впала приблизно вдвічі. Востаннє вона торгувалася за ціною 32 долари.
Крім того, криптобіржа Binance тимчасово призупинила вивід UST і Luna «через великий обсяг черг транзакцій з виведення коштів». Але потім Binance дозволила зняття коштів.