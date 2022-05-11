Стейблкойн TerraUSD втратив прив’язку до долара — на ринку криптовалют почалася паніка — Finance.ua

Стейблкойн TerraUSD втратив прив’язку до долара — на ринку криптовалют почалася паніка

Стейблкойн TerraUSD втратив прив’язку до долара — на ринку криптовалют почалася паніка, coinlive.me

Алгоритмічна стабільна монета TerraUSD (UST) втратила прив’язку до 1 долара. Вартість цього стейблкойну вперше опустилася нижче за 70 центів увечері 9 травня. За даними Coinbase, токен спочатку впав до 62 центів, перш ніж зупинитися на рівні 90 центів 10 травня.

UST, створений сінгапурською компанією Terraform Labs в 2018 році, є частиною блокчейн-проєкту Terra і призначений для відстеження вартості долара, як і інші стейблкойни Tether та USDC. Однак, на відміну від цих криптовалют, Terra не має коштів та інших активів, що зберігаються в резерві для підтримки токена. Натомість для стабілізації цін використовується складна суміш коду разом із спорідненим токеном під назвою LUNA.

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UST важливий для тих, хто інвестує в біткойни, оскільки Luna Foundation Guard, організація, що підтримує проєкт Terra, сидить на мільярдах доларів у біткойнах (і вони потенційно можуть бути викинуті на ринок у будь-який момент).

«Кожен професійний інвестор у криптовалюту сьогодні стежить за UST, спостерігаючи, чи зможе вона зберегти свою прив’язку до долара. На ринку явно існує значний ризик», — сказав CNBC Метт Хоуган, головний інвестиційний директор Bitwise Asset Management.

Творець Terra До Квон купив біткойнів на 3,5 мільярда доларів, щоб забезпечити підтримку UST під час кризи. Теорія полягала в тому, що UST можна буде зрештою обміняти на біткойни замість LUNA, але це не перевірено і поки що не перевірено на практиці. Депозити в Anchor, флагманський протокол кредитування Terra, знизилися з 10,3 млрд. токенів 6 травня до всього 6,4 млрд 10 травня, згідно з даними аналітичної блокчейн-платформи Nansen. Anchor пропонував користувачам майже 20% річної прибутковості за UST.

У понеділок Luna Foundation Guard заявила , що надасть торговим фірмам позику в біткойнах на суму 750 мільйонів доларів, щоб «допомогти захистити прив’язку UST», а ще 750 мільйонів UST будуть надані для покупки більшої кількості біткойнів «у міру нормалізації ринкових умов». Потім організація повідомила, що вивела 37 тисяч біткойнів — на суму понад 1 мільярд доларів за поточними цінами — для надання кредитів. За словами Luna Foundation Guard, «нині вони використовуються для покупки» UST.

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Декілька криптоінвесторів стурбовані тим, що Luna Foundation Guard могла продати або продасть більшу частину своїх біткойнів, щоб підтримати UST — аналітики вказали, що біткойн-гаманець групи зараз повністю порожній.

На тлі цієї невизначеності падіння UST викликало паніку на ринку криптовалют. Біткойн, найбільша у світі цифрова валюта, ненадовго впав нижче за 30 тисяч доларів, досягнувши найнижчої ціни з липня 2021 року. Наразі криптовалюта впала в ціні більш ніж на 50% у порівнянні з історичним максимумом листопада.

Вартість Luna, аналога UST, за останні 24 години впала приблизно вдвічі. Востаннє вона торгувалася за ціною 32 долари.

Крім того, криптобіржа Binance тимчасово призупинила вивід UST і Luna «через великий обсяг черг транзакцій з виведення коштів». Але потім Binance дозволила зняття коштів.

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