Квартиру в Португалії продали за три Bitcoin — Finance.ua

Квартиру в Португалії продали за три Bitcoin

Минулого четверга було зареєстровано першу угоду в Португалії з продажу квартири за Bitcoin без конвертації у фіатні гроші.

Сума першої подібної угоди в країні склала 3 BTC (108204 дол. США станом на 7 травня).

Транзакцію було проведено за участю компанії з нерухомості Zome, юридичної фірми Antas da Cunha, голови нотаріального бюро Португалії та швейцарських криптопартнерів. Трикімнатну квартиру купили в місті Брага.

«Ця угода являє собою історичну віху, переведення цифрового активу в фізичний актив — будинок, без будь-якої конвертації в євро. Ми віримо, що сьогодні відкривається новий світ бізнесу в сфері нерухомості!» — йдеться в повідомленні місцевого новинного видання Idealista.

У квітні власникам та агентам з нерухомості дозволили здійснювати угоди за допомогою цифрових активів. До цього покупець мав конвертувати їх у фіат. Щоправда, такі угоди вимагають додаткових відомостей: інформацію про банківський рахунок платника, адресу криптогаманця, дані сторін угоди, а також підтвердження вчинення криптотранзакції.

У лютому 2022 року сім’я з Нідерландів, яка вклала всі кошти в біткойн, пояснила свій переїзд до Португалії лояльним ставленням влади до криптовалют.

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