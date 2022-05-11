Квартиру в Португалії продали за три Bitcoin — Finance.ua
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Квартиру в Португалії продали за три Bitcoin

Вчора 02:23Технології&Авто
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Минулого четверга було зареєстровано першу угоду в Португалії з продажу квартири за Bitcoin без конвертації у фіатні гроші.
Сума першої подібної угоди в країні склала 3 BTC (108204 дол. США станом на 7 травня).
Транзакцію було проведено за участю компанії з нерухомості Zome, юридичної фірми Antas da Cunha, голови нотаріального бюро Португалії та швейцарських криптопартнерів. Трикімнатну квартиру купили в місті Брага.
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«Ця угода являє собою історичну віху, переведення цифрового активу в фізичний актив — будинок, без будь-якої конвертації в євро. Ми віримо, що сьогодні відкривається новий світ бізнесу в сфері нерухомості!» — йдеться в повідомленні місцевого новинного видання Idealista.
У квітні власникам та агентам з нерухомості дозволили здійснювати угоди за допомогою цифрових активів. До цього покупець мав конвертувати їх у фіат. Щоправда, такі угоди вимагають додаткових відомостей: інформацію про банківський рахунок платника, адресу криптогаманця, дані сторін угоди, а також підтвердження вчинення криптотранзакції.
У лютому 2022 року сім’я з Нідерландів, яка вклала всі кошти в біткойн, пояснила свій переїзд до Португалії лояльним ставленням влади до криптовалют.
За матеріалами: iXBT.com
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