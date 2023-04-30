Stellantis знайшли спосіб зберегти автомобілі з ДВЗ після 2035 року — Finance.ua

Stellantis знайшли спосіб зберегти автомобілі з ДВЗ після 2035 року 30.04.2023, 01:33 — Технології&Авто

Stellantis знайшли спосіб зберегти автомобілі з ДВЗ після 2035 року

Автомобільний концерн Stellantis має намір налаштувати 28 своїх двигунів для роботи на синтетичному паливі.

Про це повідомили на сайті Carscoops.

Stellantis проводить випробування сімейств двигунів з 2014 до 2029 року. Інженери перевіряють, наскільки силові установки пристосовані до роботи на синтетичному паливі.

Так концерн хоче зберегти автомобілі з ДВЗ після 2035 року, коли в ЄС набуде чинності заборона на бензинові та дизельні авто. Також власникам старих моделей не доведеться купувати нові автомобілі.

Програма дозволить Stellantis скоротити шкідливі викиди близько 28 мільйонів автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Усього планується скоротити викиди CO2 на 400 мільйонів тонн з 2025 по 2050 роки.

«Ми подвоюємо нашу боротьбу з глобальним потеплінням, тестуючи вуглецево-нейтральне паливо як додаткове рішення для нашого цілісного підходу до зниження рівня викидів», — сказав виконавчий директор Stellantis Карлос Таварес.

Крім цього, концерн готує сімейства електромобілів для своїх брендів. Деякі з них замінять звичні моделі з ДВЗ.

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