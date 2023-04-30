Stellantis знайшли спосіб зберегти автомобілі з ДВЗ після 2035 року — Finance.ua
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Stellantis знайшли спосіб зберегти автомобілі з ДВЗ після 2035 року

Технології&Авто
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Stellantis знайшли спосіб зберегти автомобілі з ДВЗ після 2035 року
Stellantis знайшли спосіб зберегти автомобілі з ДВЗ після 2035 року
Автомобільний концерн Stellantis має намір налаштувати 28 своїх двигунів для роботи на синтетичному паливі.
Про це повідомили на сайті Carscoops.
Stellantis проводить випробування сімейств двигунів з 2014 до 2029 року. Інженери перевіряють, наскільки силові установки пристосовані до роботи на синтетичному паливі.
Так концерн хоче зберегти автомобілі з ДВЗ після 2035 року, коли в ЄС набуде чинності заборона на бензинові та дизельні авто. Також власникам старих моделей не доведеться купувати нові автомобілі.
Програма дозволить Stellantis скоротити шкідливі викиди близько 28 мільйонів автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Усього планується скоротити викиди CO2 на 400 мільйонів тонн з 2025 по 2050 роки.
«Ми подвоюємо нашу боротьбу з глобальним потеплінням, тестуючи вуглецево-нейтральне паливо як додаткове рішення для нашого цілісного підходу до зниження рівня викидів», — сказав виконавчий директор Stellantis Карлос Таварес.
Крім цього, концерн готує сімейства електромобілів для своїх брендів. Деякі з них замінять звичні моделі з ДВЗ.
За матеріалами:
Фокус
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