Статус біженця і право на тимчасовий захист: у чому різниця — Finance.ua

Статус біженця і право на тимчасовий захист: у чому різниця
Вчора 08:00
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Статус біженця і право на тимчасовий захист: у чому різниця, фото Укринформ
Згідно з даними ООН, уже понад 3 млн українців виїхали за кордон.
Згідно з Директивою ЄС 2001/55/EC від 20.07.2001 року, право на тимчасовий захист мають усі громадяни України, що перетнули кордон, тікаючи від війни.
Законодавство більшості країн, що підтримують українців в ці нелегкі часи, було адаптоване до нових реалій, тому допомогу та прихисток можна отримати за спрощеною процедурою.Був подовжений і термін перебування на їхній території без візи чи офіційного статусу біженця — до 12-18 місяців, з можливістю подальшої пролонгації.
Це правило стосується громадян України, що перетнули кордон після 24.02.2022 року чи проживали в країні за туристичною чи робочою візою.
В країнах Європейського Союзу українцям пропонують отримати статус біженця або оформити тимчасовий захист. Це кардинально різні процедури, які допомагають отримати не тільки притулок, а й певний правовий статус.
Тимчасовий захист дозволяє переселенцям легально проживати на території країни у визначений термін. Вони отримують доступ до ринку праці, соціального захисту, медицини й освіти.
Водночас вони в будь-який момент можуть повернутися до України чи отримати офіційний статус біженця.
Також переселенці можуть залишитися в країні і після закінчення дії тимчасового захисту на загальних підставах (трудова міграція, набуття громадянства, возз’єднання сім’ї тощо).
Що стосується біженців, то це особи, які в своїй країні піддається переслідуванню через політичні погляди, віросповідання, расову чи соціальну приналежність. Подальше перебування на Батьківщині для них неможливе, через переслідування і реальну загрозу для життя і здоров’я.Статус біженця набувається за складнішою процедурою.
Після заповнення паперів і співбесіди, потрібно здати свій український паспорт і чекати 3-6 місяців (а то й більше) на рішення відповідних органів. Влаштуватися на роботу можна лише після отримання статусу або через 6 місяців після перетину кордону.
Повернутися додому або переїхати в іншу країну в цей період не можна, як і отримати назад свої документи.
Після отримання статусу біженця, переселенці отримують нові посвідчення особи, доступ до ринку праці, соціального захисту, безкоштовної освіти та медицини.
Вони вільно можуть пересуватися територією ЄС і змінювати країну проживання. Але є й обмеження: відсутність права голосу на виборах вищого керівництва держави, неможливість займати певні державні посади та служити в війську.
Утім, посвідчення біженця — шанс почати нове життя за кордоном для багатьох людей, які втратили все на своїй Батьківщині.
Що краще обрати — тимчасовий захист чи статус біженця? Однозначної відповіді на це питання немає. Все залежить від бажання конкретної людини та її планів щодо подальшого життя. Та все ж юристи радять скористатися правом на тимчасовий притулок, адже це допоможе легше адаптуватися в новому соціумі й надалі зробити зважений вибір.