Статус біженця і право на тимчасовий захист: у чому різниця — Finance.ua

Статус біженця і право на тимчасовий захист: у чому різниця

Вчора 08:00

Статус біженця і право на тимчасовий захист: у чому різниця, фото Укринформ

Згідно з даними ООН, уже понад 3 млн українців виїхали за кордон.

Згідно з Директивою ЄС 2001/55/EC від 20.07.2001 року, право на тимчасовий захист мають усі громадяни України, що перетнули кордон, тікаючи від війни.

Законодавство більшості країн, що підтримують українців в ці нелегкі часи, було адаптоване до нових реалій, тому допомогу та прихисток можна отримати за спрощеною процедурою.Був подовжений і термін перебування на їхній території без візи чи офіційного статусу біженця — до 12-18 місяців, з можливістю подальшої пролонгації.

Це правило стосується громадян України, що перетнули кордон після 24.02.2022 року чи проживали в країні за туристичною чи робочою візою.

В країнах Європейського Союзу українцям пропонують отримати статус біженця або оформити тимчасовий захист. Це кардинально різні процедури, які допомагають отримати не тільки притулок, а й певний правовий статус.

Тимчасовий захист дозволяє переселенцям легально проживати на території країни у визначений термін. Вони отримують доступ до ринку праці, соціального захисту, медицини й освіти.

дозволяє переселенцям легально проживати на території країни у визначений термін. Вони отримують доступ до ринку праці, соціального захисту, медицини й освіти. Водночас вони в будь-який момент можуть повернутися до України чи отримати офіційний статус біженця.

Також переселенці можуть залишитися в країні і після закінчення дії тимчасового захисту на загальних підставах (трудова міграція, набуття громадянства, возз’єднання сім’ї тощо).

Що стосується біженців, то це особи, які в своїй країні піддається переслідуванню через політичні погляди, віросповідання, расову чи соціальну приналежність. Подальше перебування на Батьківщині для них неможливе, через переслідування і реальну загрозу для життя і здоров’я.Статус біженця набувається за складнішою процедурою.

то це особи, які в своїй країні піддається переслідуванню через політичні погляди, віросповідання, расову чи соціальну приналежність. Подальше перебування на Батьківщині для них неможливе, через переслідування і реальну загрозу для життя і здоров’я.Статус біженця набувається за складнішою процедурою. Після заповнення паперів і співбесіди, потрібно здати свій український паспорт і чекати 3-6 місяців (а то й більше) на рішення відповідних органів. Влаштуватися на роботу можна лише після отримання статусу або через 6 місяців після перетину кордону.

(а то й більше) на рішення відповідних органів. Влаштуватися на роботу можна лише після отримання статусу або через 6 місяців після перетину кордону. Повернутися додому або переїхати в іншу країну в цей період не можна, як і отримати назад свої документи.

Після отримання статусу біженця, переселенці отримують нові посвідчення особи, доступ до ринку праці, соціального захисту, безкоштовної освіти та медицини.

Вони вільно можуть пересуватися територією ЄС і змінювати країну проживання. Але є й обмеження: відсутність права голосу на виборах вищого керівництва держави, неможливість займати певні державні посади та служити в війську.

Утім, посвідчення біженця — шанс почати нове життя за кордоном для багатьох людей, які втратили все на своїй Батьківщині.

Що краще обрати — тимчасовий захист чи статус біженця? Однозначної відповіді на це питання немає. Все залежить від бажання конкретної людини та її планів щодо подальшого життя. Та все ж юристи радять скористатися правом на тимчасовий притулок, адже це допоможе легше адаптуватися в новому соціумі й надалі зробити зважений вибір.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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