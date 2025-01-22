Статки Трампа: що він має на сьогоднішній день — Finance.ua

Статки Трампа: що він має на сьогоднішній день Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Статки Трампа: що він має на сьогоднішній день

Станом на сьогодні Дональду Трампу належить величезна бізнес-імперія.

Зосередимося на найбільших та найвідоміших бізнесах, що належать нинішньому президенту США та його сім’ї. Інколи розділити ці активи надзвичайно важко — Дональд Трамп, серед іншого, прославився різноманітними схемами щодо ухилення від податків, тому його бізнес часто надзвичайно заплутаний.

Перші свої великі гроші Дональд Трамп заробив у сфері нерухомості. Втім, він починав не з нуля, а увійшов у бізнес свого батька, Фреда Трампа, який займався будівництвом житла та інфраструктурних об’єктів.

Від тієї пори у Дональда Трампа залишилася любов до нерухомості. Наразі його основна компанія The Trump Organization є власником, або контролює величезну кількість нерухомості не лише в США, а й за кордоном. Здебільшого у країнах Азії та Близького сходу.

До 2017 року Дональд Трамп був генеральним директором The Trump Organization, цей пост він полишив після обрання президентом США на перший строк. Наразі компанію очолюють його сини Дональд Трамп-молодший та Ерік. The Trump Organization володіє та управляє величезною кількістю нерухомості, готелями, гольф-клубами, курортами, ресторанами тощо.

Найдорожчі об’єкти

Серед найвідоміших і найдорожчих об’єктів, що належать президенту США прямо чи опосередковано — маєток Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида), Trump Tower на Мангеттені, частка в офісній будівлі на Avenue of the Americas 1290 на Мангеттені (Нью-Йорк). Загалом же його інвестиції в нерухомість оцінюються в 1,1 млрд доларів.

Трампу також належить курорт Trump National Doral Miami Golf Resort та кілька гольф-клубів, які оцінюються у приблизно 1 млрд доларів.

Trump Media & Technology Group, у якій президенту належать 57% акцій, є власником соціальної мережі Truth Social. Завдяки популярності Дональда Трампа наразі акції компанії пішли вгору, тому його частка оцінюється у 3,5 млрд доларів.

Книги

Цікаво, що Дональд Трамп заробив непогані гроші на книгах свого авторства: 4,5 млн доларів за книгу «Листи Трампу» та 500 тис. доларів за книгу A MAGA Journey.

Ще цікавішим є той факт, що новообраний президент США зумів заробити 300 тис. доларів на торгівлі Бібліями.

Мова про продаж так званої «Біблії Грінвуда», яку продають у співпраці з популярним у США кантрі-співаком Лі Грінвудом. Завдяки використанню його імені така Біблія коштує 60 доларів. Однак до проєкту долучився Трамп, і «Біблія Грінвуда» з автографом Дональда Трампа продається вже за цілих тисячу доларів.

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Довідка Finance.ua:

Хоча раніше обраний президент США Дональд Трамп виступав проти криптовалют, тепер він змінив свою думку, зараз його ім’я все частіше з ними асоціюється. Однією з причин можуть бути криптоактиви Трампа, які наразі сягають близько $11,42 млн. Його портфель цікавий тим, що серед нього є лише кілька відомих монет і токенів.

Мемкоїн президента США Дональда Трампа — Trump — являє собою «зсув парадигми» в підході як Америки, так і всього світу до цієї галузі. Нагадаємо, мемкоїн Official Trump (Trump) було запущено 18 січня 2025 року. Незабаром після цього свій токен представила і його дружина, Меланія Трамп.

Перша леді США Меланія Трамп також оголосила про запуск власної криптовалюти — мемкоїна $MELANIA. Згідно з даними криптовалютних бірж, після цього мемкоїн Трампа зазнав падіння вартості приблизно на 36%. На сайті мемкоїна зазначається, що Melania Memes призначені тільки для колекціонування та розваг і не є фінансовими інструментами або інвестиціями.

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