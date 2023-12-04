Стартували продажі нового Ford Mondeo із рекордно низькою витратою пального — Finance.ua

Стартували продажі нового Ford Mondeo із рекордно низькою витратою пального Вчора 22:26

Стартували продажі нового Ford Mondeo із рекордно низькою витратою пального

Компанія Ford запустила продажі гібридної версії Ford Mondeo. Популярний седан бізнес-класу з економічною плагін-гібридною силовою установкою вже доступний у дилерів в КНР.

Бензоелектричний Ford Mondeo пропонується у топових комплектаціях Deluxe та ST-Line вартістю від 190 до 220 тис. юанів (близько за поточним обмінним курсом). Його силова установка складається з 1,5-літрового бензинового турбомотора потужністю 190 кінських сил, 131-сильного електродвигуна та варіатора E-CVT.

Зовні гібридна версія Ford Mondeo виділяється 19-дюймовими аеродинамічними дисками та відповідними шильдиками. Також новинка отримала оригінальне налаштування приладової панелі та три режими їзди: стандартний, спортивний та економічний.

Нагадаємо, на початку листопада 2023 Ford представив новий гоночний Mustang для гонок NASCAR 2024 року.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.