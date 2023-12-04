Стартували продажі нового Ford Mondeo із рекордно низькою витратою пального — Finance.ua
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Стартували продажі нового Ford Mondeo із рекордно низькою витратою пального

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Стартували продажі нового Ford Mondeo із рекордно низькою витратою пального
Стартували продажі нового Ford Mondeo із рекордно низькою витратою пального
Компанія Ford запустила продажі гібридної версії Ford Mondeo. Популярний седан бізнес-класу з економічною плагін-гібридною силовою установкою вже доступний у дилерів в КНР.
Бензоелектричний Ford Mondeo пропонується у топових комплектаціях Deluxe та ST-Line вартістю від 190 до 220 тис. юанів (близько за поточним обмінним курсом). Його силова установка складається з 1,5-літрового бензинового турбомотора потужністю 190 кінських сил, 131-сильного електродвигуна та варіатора E-CVT.
Зовні гібридна версія Ford Mondeo виділяється 19-дюймовими аеродинамічними дисками та відповідними шильдиками. Також новинка отримала оригінальне налаштування приладової панелі та три режими їзди: стандартний, спортивний та економічний.
Нагадаємо, на початку листопада 2023 Ford представив новий гоночний Mustang для гонок NASCAR 2024 року.
За матеріалами:
MMR
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