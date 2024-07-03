Старт кар’єри: добірка перспективних стажувань липня — Finance.ua

Старт кар’єри: добірка перспективних стажувань липня Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Старт кар’єри: добірка перспективних стажувань липня

Аналітики порталу budni.robota.ua створили підбірку вакансій для розумних, впевнених та наполегливих кандидатів.

«Якщо прагнете здобути новий досвід та побудувати успішну кар’єру у міжнародних та українських компаніях — не зволікайте! Можливостей, які відкриваються перед студентами та фахівцями з мінімальним досвідом або без нього, багато», — сказано в повідомленні.

Молодший фахівець/молодша фахівчиня банку у ProCredit Bank у Києві

У команду шукають фахівців з вищою освітою або тих, хто закінчує навчання, хочуть розвивати свої soft та hard skills.

Важливими для роботодавця є готовність вивчати сферу банківського сектора, а середній рівень англійської мови буде перевагою.

Експедитор в «Аврора Мультимаркет» у Львові

Українська мережа магазинів запрошує в команду. Серед завдань: експедиція товару за накладними; забезпечення збереження матеріальних цінностей; розвантаження товару.

Роботодавець анонсує ненормований графік роботи та відрядження по Україні. А військовозобов’язані працівники мають можливість пройти процедуру бронювання, якщо мають належно оформлені військово-облікові документи.

Junior Brand Manager у Nestle Ukraine у Києві

Звертають увагу на кандидатів з вищою освітою (бажано — маркетинг, менеджмент); 1+ років досвіду в управлінні брендами в B2B та B2C; досвідом роботи в торговому маркетингу або в продажах (буде перевагою); знанням сфери HoReCa, B2B-маркетингу; досвідом роботи в цифровому маркетингу; відмінними навичками управління проєктами та комунікації; англійською мовою на рівні Upper-Intermediate/Advanced.

Молодший фахівець/молодша фахівчиня відділу «Датахаб» (стажування Energy Hub) в «Укренерго» у Києві

Національна енергетична компанія запрошує на стажування студентів випускних курсів та молодих фахівців. Тривалість — 6 місяців.

Основні завдання: підтримка функціонування інформаційно-комунікаційної платформи ПК «Датахаб» в частині звернень користувачів; участь у роз’яснювальних заходах на етапі впровадження нової функціональності.

За умови успішного проходження стажування, є можливість отримати пропозицію постійної роботи.

Стажист у відділ фінансів (Revenue Assurance) у lifecell у Києві

GSM-оператор мобільного зв’язку України запрошує на стажування студентів останніх курсів або випускників університетів, які володіють програмами MS Excel, MS Word, знають англійську мову на рівні Upper-Intermediate.

Тривалість стажування — до 6 місяців.

Інтерн у відділ постачання у BAT Ukraine в Прилуках

Міжнародна тютюнова компанія запрошує на стажування разом з експертами у сфері транспортної та складської логістики.

Що будуть робити стажисти: покращувати наявні та розробляти нові методи збору, оцінки та аналізу інформації, а також форми облікових документів; працювати з базами даних для оптимізації та автоматизації процесів; оновлювати, систематизувати та діджиталізувати робочі звіти; надавати пропозиції щодо оптимізації логістичних процесів.

Компанія забезпечує, зокрема: проживання для працівників з інших міст на період інтерншіпу.

Контролер ВТК у «Дніпровський електромеханічний завод»

Приватне виробниче підприємство, що спеціалізується на виготовленні деталей для залізничної галузі, гірничої промисловості та машинобудування, потрібні фахівці.

У яких кандидатів є шанс отримати роботу: які вміють користуватися вимірювальним інструментом — штангенциркуль, мікрометр, нутромір, твердомір; перевіряти деталі на відповідність креслень, оформлення супровідних документів; з технічною освітою.

Є бронювання працівників.

Оператор купажної дільниці у PepsiCo у Вишневе

Серед обов’язків на посаді: здійснення викачування напівфабрикату; забезпечення контролю правильного виставлення сировини на лінію; здійснення комутації та перевірки комутації ліній викачування сировини; повідомлення щодо виявлених невідповідностей в роботі технологічного обладнання; здійснення приготування робочих мийних розчинів необхідної концентрації.

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