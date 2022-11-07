Старовинний колумбійський смарагд буде проданий з аукціону. Гроші підуть на допомогу Україні — Finance.ua

Старовинний колумбійський смарагд буде проданий з аукціону. Гроші підуть на допомогу Україні Вчора 18:05 — Банківські метали

Старовинний колумбійський смарагд буде проданий з аукціону. Гроші підуть на допомогу Україні, Фото:Sotheby’s

Дорогоцінний камінь вагою 6,25 карата був знайдений на затонулому іспанському судні Нуестра-Сеньйора-де-Аточа. Незабаром він піде з молотка на Sotheby’s Magnificent Jewels, де, як очікується, за нього виручать 50−70 тис. доларів.

Корабель під назвою Нуестра-Сеньйора-де-Аточа затонув під час урагану в 1622 році. На його борту було безліч коштовностей, у тому числі рідкісний великий колумбійський смарагд.

Судно залишалося під водою біля берегів Флориди понад 300 років.

Скарби Нуестра-Сеньйора-де-Аточа витягли в 1985 році. Їх виявила експедиція, спонсорована Френком Пердью, нині покійним генеральним директором Perdue Farms. Смарагд він подарував своїй дружині Мітке. Довгий час камінь прикрашав її обручку.

Влітку 2022 року жінка відвідала Україну. Побачене настільки вразило її, що вона вирішила розлучитися з коштовністю, яку вона називає своїм «найціннішим придбанням». Виручені гроші Мітке Пердью планує передати на покупку гуманітарної допомоги Україні. За смарагд планують отримати від 50 тис. до 70 тис. доларів.

Багато людей в Україні та за кордоном із задоволенням допомагають країні, яка постраждала від збройної агресії росії. Вони перераховують великі суми на гуманітарні потреби та на армію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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