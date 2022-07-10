Starlink запустив сервіс Maritime — супутниковий інтернет для яхт — Finance.ua

Starlink запустив сервіс Maritime — супутниковий інтернет для яхт Вчора 02:23 — Технології&Авто

Starlink запустив сервіс Maritime — супутниковий інтернет для яхт

Ілон Маск офіційно анонсував Starlink Maritime — супутниковий інтернет із малою затримкою та швидкістю завантаження до 350 Мбіт/с для яхт та катерів. Згідно з картою покриття, розміщеною на сайті Starlink, зараз сервіс охоплює лише досить тонку смугу моря/океану навколо Північної Америки, Південної Америки, Європи, Австралії та Нової Зеландії.

«Від торговельних суден до нафтових вишок і яхт преміум-класу, Starlink Maritime дозволяє вам підключатися з найвіддаленіших вод світу, як це було б в офісі чи вдома», — йдеться в на сайті компанії.

Згідно з картою охоплення компанії зараз охоплено лише досить тонку смугу моря/океану навколо Північної Америки, Південної Америки, Європи, Австралії та Нової Зеландії. Набагато більшу частину Світового океану буде охоплено в четвертому кварталі 2022 року, а решта планети — у першому кварталі 2023.

Як повідомляє TechCrunch, комплект супутникового інтернету Starlink Maritime буде коштувати $10 000, а місячна підписка на сервіс обійдеться користувачу в $5000. При цьому споживачі мають можливість призупиняти та відновлювати надання послуг і отримувати рахунок лише за ті місяці, коли реально користуються сервісом.

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