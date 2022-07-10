Starlink запустив сервіс Maritime — супутниковий інтернет для яхт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Starlink запустив сервіс Maritime — супутниковий інтернет для яхт

Технології&Авто
135
Starlink запустив сервіс Maritime — супутниковий інтернет для яхт
Starlink запустив сервіс Maritime — супутниковий інтернет для яхт
Ілон Маск офіційно анонсував Starlink Maritime — супутниковий інтернет із малою затримкою та швидкістю завантаження до 350 Мбіт/с для яхт та катерів. Згідно з картою покриття, розміщеною на сайті Starlink, зараз сервіс охоплює лише досить тонку смугу моря/океану навколо Північної Америки, Південної Америки, Європи, Австралії та Нової Зеландії.
«Від торговельних суден до нафтових вишок і яхт преміум-класу, Starlink Maritime дозволяє вам підключатися з найвіддаленіших вод світу, як це було б в офісі чи вдома», — йдеться в на сайті компанії.
Starlink запустив сервіс Maritime — супутниковий інтернет для яхт
Згідно з картою охоплення компанії зараз охоплено лише досить тонку смугу моря/океану навколо Північної Америки, Південної Америки, Європи, Австралії та Нової Зеландії. Набагато більшу частину Світового океану буде охоплено в четвертому кварталі 2022 року, а решта планети — у першому кварталі 2023.
Як повідомляє TechCrunch, комплект супутникового інтернету Starlink Maritime буде коштувати $10 000, а місячна підписка на сервіс обійдеться користувачу в $5000. При цьому споживачі мають можливість призупиняти та відновлювати надання послуг і отримувати рахунок лише за ті місяці, коли реально користуються сервісом.
За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.