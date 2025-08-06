Оновлений Honda Civic вийшов на ринки Європи — Finance.ua

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Оновлений Honda Civic вийшов на ринки Європи

Технології&Авто
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Оновлений Honda Civic вийшов на ринки Європи
Оновлений Honda Civic вийшов на ринки Європи
Ще навесні минулого року Honda Civic зазнала оновлення, яке принесло машині «свіжу» зовнішність та перегляд гами модифікацій, і тільки зараз рестайлінговий Civic вийшов на європейський ринок.
Оновлений хетчбек Honda Civic отримав дещо модернізовані бампери, також зникли передні протитуманні фари. Грати радіатора обзавелися більшими сотами, фари обрамлені оправою в колір кузова. У палітрі кольорів з’явився новий синій відтінок Seabed замість колишнього Premium Crystal.
Оновлений Honda Civic вийшов на ринки Європи
Змін в інтер’єрі дуже мало. Наприклад, повністю віртуальна панель приладів на 10,2 дюйма відтепер входить до базової комплектації, а для обробки стелі використано чорний матеріал. У базову комплектацію додано бездротову зарядку, а версії дорожче оснащені обігрівом керма і розвиненим контурним підсвічуванням.
У Європі новинка від Honda, як і раніше, доступна тільки з гібридною силовою установкою e: HEV. До її складу входять 2,0-літровий «атмосферник» з безпосереднім упорскуванням, який працює за економічним циклом Аткінсона, а також тяговий електромотор та окремий генератор.
Оновлений Honda Civic вийшов на ринки Європи
Бензиновий двигун підключається до коліс тільки на високій швидкості через одноступінчастий редуктор, а більшу частину часу колеса обертає електромотор. Сукупна віддача системи — 184 к.с. та 315 Нм.
Оновлена Honda Civic з’явиться у європейських дилерів найближчими днями. Ціни на новинку стартують від 39 100 євро.
За матеріалами:
Autogeek
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