Оновлений Honda Civic вийшов на ринки Європи — Finance.ua

Оновлений Honda Civic вийшов на ринки Європи Сьогодні 03:24 — Технології&Авто

Оновлений Honda Civic вийшов на ринки Європи

Ще навесні минулого року Honda Civic зазнала оновлення, яке принесло машині «свіжу» зовнішність та перегляд гами модифікацій, і тільки зараз рестайлінговий Civic вийшов на європейський ринок.

Оновлений хетчбек Honda Civic отримав дещо модернізовані бампери, також зникли передні протитуманні фари. Грати радіатора обзавелися більшими сотами, фари обрамлені оправою в колір кузова. У палітрі кольорів з’явився новий синій відтінок Seabed замість колишнього Premium Crystal.

Змін в інтер’єрі дуже мало. Наприклад, повністю віртуальна панель приладів на 10,2 дюйма відтепер входить до базової комплектації, а для обробки стелі використано чорний матеріал. У базову комплектацію додано бездротову зарядку, а версії дорожче оснащені обігрівом керма і розвиненим контурним підсвічуванням.

У Європі новинка від Honda, як і раніше, доступна тільки з гібридною силовою установкою e: HEV. До її складу входять 2,0-літровий «атмосферник» з безпосереднім упорскуванням, який працює за економічним циклом Аткінсона, а також тяговий електромотор та окремий генератор.

Бензиновий двигун підключається до коліс тільки на високій швидкості через одноступінчастий редуктор, а більшу частину часу колеса обертає електромотор. Сукупна віддача системи — 184 к.с. та 315 Нм.

Оновлена Honda Civic з’явиться у європейських дилерів найближчими днями. Ціни на новинку стартують від 39 100 євро.

Autogeek За матеріалами:

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