Starlink може блокувати термінали користувачів, які завантажують піратський контент — Finance.ua
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Starlink може блокувати термінали користувачів, які завантажують піратський контент

Технології&Авто
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SpaceX почала висилати попередження користувачам, які завантажують (а головне — розповсюджують) неліцензовані фільми, серіали та інший контент, використовуючи торент-трекери через термінали Starlink.
Як повідомляють в спільноті «Народний Starlink», перші повідомлення почали приходити ще на початку 2023 року, а за продовження піратської діяльності SpaceX може повністю відключити термінал від зв’язку.

За які дії Starlink може вислати попередження

Starlink може блокувати термінали користувачів, які завантажують піратський контент
Користувачі, які завантажують піратський контент з використанням Starlink, рано чи пізно отримають попередження від компанії. Перші подібні повідомлення почали приходити ще у 2021 році, проте тоді сервіс ще не працював на території України.
За спостереженнями користувачів Reddit, антипіратська політика SpaceX поширюється не на весь піратський контент, а лише на спроби завантажити контент, що належить великим компаніям, які витрачають гроші на відстеження завантажень.
Так користувач під ніком substrate-97 для експерименту завантажував різні торент-файли протягом двох місяців, але ніяких повідомлень так і не отримував, доки не спробував отримати контент, що належить «компанії зі списку Fortune 500».
Starlink може блокувати термінали користувачів, які завантажують піратський контент
З початком війни в Україні почав працювати Starlink. А Українські користувачі, які переважно звикли вільно споживати піратський контент, почали отримувати листи з попередженнями. Остання подібна скарга стосувалась нелегального завантаження фільму «Форсаж» через торент.

Що загрожує власнику та користувачам термінала?

Starlink підпорядковується загальному законодавству щодо порушення авторських прав, тож, як і звичайні інтернет-провайдери, надсилає автоматичне попередження при завантаженні піратського контенту. За повторні порушення компанія також може накладати санкції, включно з повним блокуванням доступу.
«Так, це може призвести до відключення сервісу, і хтось залишиться без зв’язку. Так, це значить, що качати з термінала Starlink торенти та іншу фігню наразі не варто, навіть якщо дуже хочеться. Так, це значить, що оператор мережі Starlink, компанія SpaceX, буде вимушена реагувати на такі скарги. І найімовірніше, буде налаштовувати відповідні інструменти контролю, а може й обмеження трафіку порушникам», — написав адміністратор спільноти «Народний Starlink» Володимир Степанець.
За матеріалами:
Ain.Ua
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