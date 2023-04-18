Starlink може блокувати термінали користувачів, які завантажують піратський контент — Finance.ua

Starlink може блокувати термінали користувачів, які завантажують піратський контент Сьогодні 21:36 — Технології&Авто

SpaceX почала висилати попередження користувачам, які завантажують (а головне — розповсюджують) неліцензовані фільми, серіали та інший контент, використовуючи торент-трекери через термінали Starlink.

Як повідомляють в спільноті «Народний Starlink», перші повідомлення почали приходити ще на початку 2023 року, а за продовження піратської діяльності SpaceX може повністю відключити термінал від зв’язку.

За які дії Starlink може вислати попередження

Користувачі, які завантажують піратський контент з використанням Starlink, рано чи пізно отримають попередження від компанії. Перші подібні повідомлення почали приходити ще у 2021 році, проте тоді сервіс ще не працював на території України.

За спостереженнями користувачів Reddit, антипіратська політика SpaceX поширюється не на весь піратський контент, а лише на спроби завантажити контент, що належить великим компаніям, які витрачають гроші на відстеження завантажень.

Так користувач під ніком substrate-97 для експерименту завантажував різні торент-файли протягом двох місяців, але ніяких повідомлень так і не отримував, доки не спробував отримати контент, що належить «компанії зі списку Fortune 500».

З початком війни в Україні почав працювати Starlink. А Українські користувачі, які переважно звикли вільно споживати піратський контент, почали отримувати листи з попередженнями. Остання подібна скарга стосувалась нелегального завантаження фільму «Форсаж» через торент.

Що загрожує власнику та користувачам термінала?

Starlink підпорядковується загальному законодавству щодо порушення авторських прав, тож, як і звичайні інтернет-провайдери, надсилає автоматичне попередження при завантаженні піратського контенту. За повторні порушення компанія також може накладати санкції, включно з повним блокуванням доступу.

«Так, це може призвести до відключення сервісу, і хтось залишиться без зв’язку. Так, це значить, що качати з термінала Starlink торенти та іншу фігню наразі не варто, навіть якщо дуже хочеться. Так, це значить, що оператор мережі Starlink, компанія SpaceX, буде вимушена реагувати на такі скарги. І найімовірніше, буде налаштовувати відповідні інструменти контролю, а може й обмеження трафіку порушникам», — написав адміністратор спільноти «Народний Starlink» Володимир Степанець.

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