Станція «Академік Вернадський»: скільки бюджетних коштів витрачається на дослідження Антарктиди — Finance.ua

Станція «Академік Вернадський»: скільки бюджетних коштів витрачається на дослідження Антарктиди Сьогодні 18:31

Станція «Академік Вернадський»: скільки бюджетних коштів витрачається на дослідження Антарктиди, dou.ua

У мережі розгорівся скандал через мільйонні витрати України на фінансування досліджень Антарктиди. Основний аргумент противників можна звести до того, «чому за ці гроші не можна закупити дрони». У Національному антарктичному науковому центрі пояснили, що кошти, виділені на діяльність станції «Академік Вернадський», не можна спрямувати на військові потреби: програма фінансується з тієї частини державного бюджету, яка передбачена на гуманітарні витрати, і наповнюється вона за рахунок міжнародних партнерів.

Україна проводить власні дослідження в Антарктиді з 1996 року, коли отримала від Великої Британії станцію «Фарадей» (перейменовану на «Академік Вернадський»). Скільки ж грошей іде на це з бюджету?

Про станцію і цінність досліджень

Станція «Академік Вернадський» розташована на мисі Марина острова Галіндез, за сім кілометрів від західного узбережжя Антарктичного півострова. З моменту підняття прапора України над станцією 6 лютого 1996 року там побували вже 29 антарктичних експедицій (29-та прибула на станцію в березні).

Дослідження Антарктиди на станції - геофізичні, метеорологічні та біологічні - проводяться в рамках державної цільової науково-технічної програми, у грудні 2023-го уряд продовжив її до 2025 року. Програмою передбачено виконання 93 наукових заходів для реалізації 20 глобальних наукових завдань із семи напрямків.

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Як розповіли в Національному антарктичному науковому центрі, деякі геофізичні та метеорологічні спостереження на українській станції є найтривалішими у всій Антарктиці: кліматичні ведуться щодня з 1947 року, магнітного поля Землі - з 1954, рівня озону в атмосфері - з 1957. Їхня цінність саме в безперервності - тому, в тому числі, станція продовжила роботу, незважаючи на повномасштабну війну.

Але наявність своєї станції у регіоні має не лише наукову цінність. З 1992 року Україна є учасником Договору про Антарктику, а з 2004-го наша країна набула статусу Консультативної сторони договору і таким чином увійшла до списку з близько трьох десятків держав, які мають право голосу та вето при міжнародних рішеннях щодо Антарктиди. Це в майбутньому дозволить претендувати на частину стратегічних ресурсів континенту. А зараз Україна має квоти на вилов риби та криля у водах Антарктики.

На станцію «Академік Вернадський» із держбюджету виділяли:

у 2011 році - 20,8 млн гривень (витратили 20,9 млн);

у 2012 році - 21,3 млн гривень (витратили 21,2 млн);

у 2013 році - 24,6 млн гривень (витратили 24,5 млн);

у 2014 році - 23,9 млн гривень (усі використали);

у 2015 році - 42,5 млн гривень (витратили 46,6 млн);

у 2016 році - 49 млн гривень (витратили 54,4 млн);

у 2017 році - 59 млн гривень (усі використали);

у 2018 році - 110,1 млн гривень (використали 100,1 млн);

у 2019 році - 60,3 млн гривень (витратили 60,2 млн);

у 2020 році - 144,1 млн гривень (витратили 144 млн) — у НАНЦ зазначили, що цього року розпочалася модернізація станції «Академік Вернадський»;

у 2021 році - 128,5 млн гривень (витратили 372,5 млн) — у тому році виділяли кошти на купівлю криголаму «Ноосфера»;

у 2022 році - 284 млн гривень (витратили 283,2 млн);

у 2023 році - 591,9 млн гривень (витратили 590,3 млн).

На поточний рік у програмі передбачено 557,6 млн гривень витрат на станцію в Антарктиді.

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