Держбюджет отримав від туристичної галузі в першому кварталі 616 млн грн — Finance.ua

Держбюджет отримав від туристичної галузі в першому кварталі 616 млн грн Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Держбюджет отримав від туристичної галузі в першому кварталі 616 млн грн

У 2024 році до держбюджету від туристичної галузі вже надійшло 616 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства розвитку туризму.

За перші три місяці цього року представники тургалузі сплатили до бюджету 616 млн 391 тис. грн. Це на 61% більше ніж за аналогічний період у 2023 році, коли до бюджету надійшло 383 млн 221 тис. грн. За рік до повномасштабного вторгнення, у 2021 році в держбюджет надійшло 629 млн 135 тис. грн.

Читайте також Найдешевші та найдорожчі міста Європи для туристів у 2024 році

На 19% у порівнянні з першим кварталом торік збільшилася загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю. Кількість юридичних осіб збільшилася на 6%, а фізичних — на 24%.

Найбільша частка надходжень до держбюджету — 64% сплачена готелями — 395 млн 194 тис. грн. Це на 69% більше, ніж за аналогічний період 2023 року (233 млн 693 тис. грн) і на 32% більше за той же період у 2022 році (299 млн 782 тис. грн). У 2021 році за перший квартал року від готелів до казни надійшла майже аналогічна сума — 394 млн 576 тис. грн.

Читайте також У Wizz Air зʼявився новий вигідний тариф для туристів

У двічі зросли податкові надходження від діяльності туристичних операторів — 88 млн 727 тис. грн сплачені у першому кварталі цього року проти 44 млн 854 тис. грн за аналогічний період торік. У 2021 році від туроператорів у казну держави надійшло 47 млн грн.

Також зросли податкові надходження і від діяльності туристичних агентств — 50 млн 330 тис. грн сплачені у першому кварталі 2024 року проти 33 млн 844 тис. грн за цей же період у 2023 році. За аналогічний період 2021 року туроператори сплатили податків 46 млн 238 тис. грн.

За перші три місяці поточного року на 41% зросла частка сплаченого податку від діяльності турбаз та дитячих таборів відпочинку. У бюджет від цих засобів розміщення надійшло 36 млн 180 тис. грн податку проти 25 млн 653 тис. грн за перші три місяці торік. Якщо порівнювати цей же період з аналогічним у 2021 році, то податкові надходження (119 млн 183 тис. грн) впали на 70%.

Зафіксовано приріст сплачених податків від діяльності кемпінгів та стоянок для житлових автофургонів — 704 тис. грн проти 499 тис. грн. Однак в порівняні з 2021 роком податки від діяльності цих засобів розміщення знизилися в половину, тоді до бюджету надійшло 1 млн 535 тис.

Інфографіка: ДАРТ

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.