🤳Стань UGC-креатором Finance.ua та отримай 500 грн за відео — Finance.ua

🤳Стань UGC-креатором Finance.ua та отримай 500 грн за відео
Чому ми хочемо працювати з тобою як з ugc-креатором контенту:👉 Finance.ua хоче розвіяти міф, що оформлення страхування — це тяжкий та довготривалий процес, тому ми хочемо підтримати блогерів-початківців і з їхньою допомогою показати, що процес страхування — це легко та швидко. Як відбувається співпраця з Finance.ua:
🔖 Залиш дані для зв’язку за посиланням.
🤳 Зніми відео по технічному завданню, його можна завантажити за посиланням.
Надішли відео менеджеру в Telegram з того аккаунта, який був вказаний у формі реєстрації.
👩💻 Узгодження відео менеджером (до 3 роб. днів).
📅 Результати узгодження менеджер відправить в Telegram.
💸 В разі прийняття відео — оплата 500 грн за один відео-ролик.
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