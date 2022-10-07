Стан бізнесу по відношенню до 24 лютого (дослідження) — Finance.ua
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Стан бізнесу по відношенню до 24 лютого (дослідження)

Казна та Політика
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За результатами опитування, нині спостерігається зменшення негативних очікувань бізнесу та зростання Ukrainian Business Index з 25,16 у липні до 33,9 у вересні 2022 року.

Порівнюючи з періодом до 23 лютого, поки лише 66% опитаних підприємств працюють повністю або частково (59% — у липні). Водночас 15,6% респондентів не зменшили обсяги роботи або навіть збільшили їх.
Про це йшлося 7 жовтня в презентації результатів дослідження стану, потреб та перспектив українського бізнесу, що проводила Дія.Бізнес.
Стан бізнесу по відношенню до 24 лютого (дослідження)
На початку березня понад 85% бізнесів не працювали, а станом на сьогодні цей показник знизився до 33,9%.
При цьому вже понад 15% підприємств вказують, що їхні обороти вийшли на рівень 2021 року (довоєнний), або збільшуються.
Стан бізнесу по відношенню до 24 лютого (дослідження)
Стан бізнесу по відношенню до 24 лютого (дослідження)
Більш половини підприємств як і на початку і під час війни продовжують долучатися до волонтерської активності, підтримувати ЗСУ та займатися благодійними проєктами.
Стан бізнесу по відношенню до 24 лютого (дослідження)
Яких фахівців бракує для відновлення бізнес-діяльності
За результатами дослідження, 68% бізнесів допомагають прямо або опосередковано ВПО, а 30 відсотків працевлаштовують, або планують взяти на роботу внутрішньопереміщених осіб.
Стан бізнесу по відношенню до 24 лютого (дослідження)
Найбільше не вистачає фахівців інженерних та технологічних спеціальностей, виробничого персоналу та вузьких галузевих спеціалістів.
Також є велика потреба в спеціалістах з експорту та продажів, маркетингу та сервісного персоналу.
Стан бізнесу по відношенню до 24 лютого (дослідження)
Про взаємодію бізнесу і ВПО розповів Сергій Лобойко, голова Центру розвитку інновацій, співініціатор Ініціативи.
«Побутує думка, що місцеві органи влади не дуже раді залученню ВПО, тому що для них це велике організаційне та фінансове навантаження. А от бізнес з радістю сприймає ВПО, як кваліфіковану робочу силу, як партнерів. Цим можна добре скористатися, якщо до цього правильно поставитися. Великий потенціал криється для бізнесу і для країни в цілому, якщо побудувати правильний механізм взаємодії в частині процесу відбудови. Більш ніж половина бізнесу зацікавлено, щоб бізнес був долучений до процесів відбудові країни і розглядає навіть основний напрямок своєї діяльності», — розповів Лобойко.
За матеріалами:
Finance.ua
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