Стало відомо, яка галузь агросектору найбільше постраждала від війни — Finance.ua
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Стало відомо, яка галузь агросектору найбільше постраждала від війни

Казна та Політика
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Від російсько-української війни найбільших втрат зазнала галузь рослинництва.
Таку думку висловив Міністр агрополітики і продовольства України Микола Сольський у інтерв’ю Forbes.ua.
«Рослинництво — це найбільша за кількістю виробників сфера. На її збитковість сильно вплинуло значне зростання ціни логістики. На піку логістика коштувала дорожче, ніж саме зерно. Такого не має бути. Інші галузі втратили, але не так багато», — розповів міністр.
З його слів, у тваринництві й виробництві олії втратили ті виробники, в яких постраждала інфраструктура від снарядів та військових дій. Але їхня продукція мала компенсатори на закордонному ринку. Світові ціни на мʼясо й олії були аж такими високими, що суттєво компенсували витрати на виробництво й логістику.
За матеріалами:
agronews
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