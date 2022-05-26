Стало відомо, скільки українці тримають на депозитах під час війни — Finance.ua

Стало відомо, скільки українці тримають на депозитах під час війни

Стало відомо, скільки українці тримають на депозитах під час війни

Станом на 1 травня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 840,9 млрд грн (в т.ч. 128,8 млрд грн АТ «Ощадбанк», який з 13 квітня 2022 року набув статусу банку-учасника Фонду).

Про це свідчать дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок травня 2022 року:

вклади у національній валюті — 554,6 млрд грн;

вклади в іноземній валюті — 286,3 млрд грн.

При здійсненні виплат за вкладами в іноземній валюті вони перераховуються в гривню за офіційним курсом, встановленим Національним банком України, на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.

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«Варто відзначити, що в квітні тенденція збільшення обсягів вкладів громадян в українських банках зберіглася, що відбувається за рахунок приросту вкладів в національній валюті, але темпи приросту знизились. Вклади в іноземній валюті незначно скоротились (така динаміка спостерігається з початку війни)», — пояснила директор департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Олена Дещеня.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня 2022 року становила 2,9%, а сума їх вкладів на 1 травня 2022 року склала 69,8 млрд грн (8,3% від загальної суми вкладів. Нагадаємо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.

Довідка Finance.ua:

з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії;

після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн;

станом на 1 травня 2022 року в реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 69 банків.

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