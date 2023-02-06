Стало відомо, скільки Україна отримала від міжнародних партнерів у січні — Finance.ua

Стало відомо, скільки Україна отримала від міжнародних партнерів у січні
У січні Україна отримала 4,2 млрд доларів від міжнародних партнерів. Фінансування вистачило на покриття дефіциту бюджету та погашення боргів.
Про це сказано в огляді ЦЕС.
Від кого надійшли кошти у січні:
- від ЄС надійшло 3 млрд євро. Це частина запланованого на 2023 рік пакету у розмірі 18 млрд євро. Очікується, що подальші виплати будуть пов’язані з прогресом України у проведенні реформ;
- 1 млрд дол. грантових коштів Україна отримала від США. У держбюджеті США на 2023 фінансовий рік передбачено додаткові 13 млрд дол. грантів для України;
- 500 тис. дол. надійшли від Естонії.
У 2022 році Україна отримала 31,1 млрд дол. іноземних грантів і кредитів, що в середньому становить 3,1 млрд дол./місяць війни.
Однак виплати не були ні стабільними, ні регулярними, в окремі місяці спостерігалися як надзвичайно високі, так і низькі обсяги фінансування. Це шкодило виконанню бюджету.
«І США, і ЄС заявляють, що одним із їхніх пріоритетів є надання фінансової допомоги Україні у 2023 році вчасними та стабільними виплатами. Іноземне фінансування у січні слугує підтвердженням серйозності цих намірів», — коментує економіст ЦЕС Максим Самойлюк.
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