Стало відомо, скільки Україна отримала від міжнародних партнерів у січні — Finance.ua

Стало відомо, скільки Україна отримала від міжнародних партнерів у січні Сьогодні 21:02 — Казна та Політика

Стало відомо, скільки Україна отримала від міжнародних партнерів у січні

У січні Україна отримала 4,2 млрд доларів від міжнародних партнерів. Фінансування вистачило на покриття дефіциту бюджету та погашення боргів.

Про це сказано в огляді ЦЕС.

Від кого надійшли кошти у січні:

від ЄС надійшло 3 млрд євро. Це частина запланованого на 2023 рік пакету у розмірі 18 млрд євро. Очікується, що подальші виплати будуть пов’язані з прогресом України у проведенні реформ;

1 млрд дол. грантових коштів Україна отримала від США. У держбюджеті США на 2023 фінансовий рік передбачено додаткові 13 млрд дол. грантів для України;

500 тис. дол. надійшли від Естонії.

Читайте також У Мінфіні розповіли, коли очікують фінансування від МВФ

У 2022 році Україна отримала 31,1 млрд дол. іноземних грантів і кредитів, що в середньому становить 3,1 млрд дол./місяць війни.

Однак виплати не були ні стабільними, ні регулярними, в окремі місяці спостерігалися як надзвичайно високі, так і низькі обсяги фінансування. Це шкодило виконанню бюджету.

«І США, і ЄС заявляють, що одним із їхніх пріоритетів є надання фінансової допомоги Україні у 2023 році вчасними та стабільними виплатами. Іноземне фінансування у січні слугує підтвердженням серйозності цих намірів», — коментує економіст ЦЕС Максим Самойлюк.

Інфографіка: ЦЕС

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.