Стало відомо, скільки посвідчень водія видали в Україні з початку 2023 року — Finance.ua

Стало відомо, скільки посвідчень водія видали в Україні з початку 2023 року Сьогодні 11:00 — Технології&Авто

Стало відомо, скільки посвідчень водія видали в Україні з початку 2023 року

У Головному сервісному центрі МВС опублікували статистику щодо виданих національних посвідчень водія.

З початку року сервісні центри МВС по всій Україні вже видали вже 573 650 посвідчень водія. У тому числі понад 159 тисяч з них були видані вперше, 309,5 тисяч посвідчень були видані у зв’язку з обміном, а понад 31 тисяча посвідчень були відновлені для водіїв після втрати чи викрадення документу.

У відомстві зазначають, що обміняти та відновити посвідчення водія можна через Дію. Так, із 23 травня, коли онлайн-послугу було запущено в Дії, до 16 червня, уже оформлено 41 229 заявок на обмін або відновлення посвідчення водія.

«Аналізуючи статистику, маємо констатувати, що не всі подані заявки опрацьовуються успішно і призводять до обміну посвідчення водія. Адміністратори сервісних центрів МВС відхилили 5 980 заявок і ці водії отримали причину відмови, а не новий документ», — додали у відомстві.

Зазначається, що обмін виданого вперше посвідчення водія, на 2 роки, можливо виключно після закінчення строку його дії, а не раніше.

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MMR За матеріалами:

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