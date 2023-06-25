Стало відомо, скільки посвідчень водія видали в Україні з початку 2023 року — Finance.ua

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Стало відомо, скільки посвідчень водія видали в Україні з початку 2023 року

Технології&Авто
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Стало відомо, скільки посвідчень водія видали в Україні з початку 2023 року
Стало відомо, скільки посвідчень водія видали в Україні з початку 2023 року
У Головному сервісному центрі МВС опублікували статистику щодо виданих національних посвідчень водія.
З початку року сервісні центри МВС по всій Україні вже видали вже 573 650 посвідчень водія. У тому числі понад 159 тисяч з них були видані вперше, 309,5 тисяч посвідчень були видані у зв’язку з обміном, а понад 31 тисяча посвідчень були відновлені для водіїв після втрати чи викрадення документу.
У відомстві зазначають, що обміняти та відновити посвідчення водія можна через Дію. Так, із 23 травня, коли онлайн-послугу було запущено в Дії, до 16 червня, уже оформлено 41 229 заявок на обмін або відновлення посвідчення водія.
«Аналізуючи статистику, маємо констатувати, що не всі подані заявки опрацьовуються успішно і призводять до обміну посвідчення водія. Адміністратори сервісних центрів МВС відхилили 5 980 заявок і ці водії отримали причину відмови, а не новий документ», — додали у відомстві.
Зазначається, що обмін виданого вперше посвідчення водія, на 2 роки, можливо виключно після закінчення строку його дії, а не раніше.
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За матеріалами:
MMR
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