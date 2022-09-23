Стало відомо, скільки криптовалют податкова Південної Кореї конфіскувала за несплату податків з початку минулого року — Finance.ua
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Стало відомо, скільки криптовалют податкова Південної Кореї конфіскувала за несплату податків з початку минулого року

Кримінал
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Стало відомо, скільки криптовалют податкова Південної Кореї конфіскувала за несплату податків з початку минулого року
Стало відомо, скільки криптовалют податкова Південної Кореї конфіскувала за несплату податків з початку минулого року
За повідомленнями місцевих ЗМІ, сума криптовалютних активів, вилучених у підозрюваних податкових порушників у Південній Кореї за 2021 та 2022 роки, склала майже 260 мільярдів корейських вон ($184,3 млн).
Найбільша сума криптовалют, конфіскованих у одного платника податків-порушника, склала майже 12,5 млрд вон, або $8,87 млн. Повідомляється, що серед 20 криптовалют ця особа володіла Bitcoin та XRP.
Згідно з джерелом, правоохоронці заарештовують рахунок або криптоактиви неплатника податків після отримання даних з бірж. Якщо податковий рахунок залишається несплаченим, криптоактиви продаються за ринковою ціною.

Криптовалюти та шахрайство

За матеріалами:
cryptomisto
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