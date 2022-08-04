Стало відомо, скільки автомобілів випустили в Україні у липні — Finance.ua

Стало відомо, скільки автомобілів випустили в Україні у липні Вчора 23:27 — Технології&Авто

Стало відомо, скільки автомобілів випустили в Україні у липні

Завод «Єврокар», розташований на Закарпатті, у липні 2022 року виробив 192 автомобілі марки Skoda. Наразі це єдине підприємство в Україні, яке випускає легкові автомобілі.

Як стало відомо, виробництво автомобілів на «Єврокарі» у липні 2022 року зменшилося лише на 11% в порівнянні з червнем.

В Україні до початку повномасштабного вторгнення військ російської федерації легковики також випускав Запорізький автомобілебудівний завод. Втім, машини там складали з російських машинокомплектів, тож після 24 лютого виробництво повністю припинилося. Проте, ЗАЗ, зважаючи на все, продовжує працювати. Наразі там випускають автобуси. Принаймні, у дилерів зараз є нові автобуси ЗАЗ.

Нагадаємо, в липні поточного року український ринок нових авто продовжував відновлюватись. Так, минулого місяця українці придбали та зареєстрували 3648 нових легкових автомобілів. Бестселером липня став кросовер Chery Tiggo 4, на якому свій вибір зупинили 239 покупців.

Ampercar За матеріалами:

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