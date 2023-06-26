Стало відомо, коли запрацює е-квиток у громадському транспорті Львова — Finance.ua

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Стало відомо, коли запрацює е-квиток у громадському транспорті Львова

Фінтех і Картки
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Стало відомо, коли запрацює е-квиток у громадському транспорті Львова
Стало відомо, коли запрацює е-квиток у громадському транспорті Львова
У громадському транспорті Львова до кінця 2023 року запрацює безготівкова оплата.
Про це повідомила заступниця мера з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, пише «Твоє місто».
Наразі безготівкову оплату тестують на трьох маршрутах, які налічують 28 автобусів. Електронний квиток запрацює у всьому громадському транспорті Львова після закінчення тестування та коригування проблем, які виникли під час експерименту.
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«Ми хочемо протестувати систему та навчити людей користуватися електронним квитком так, щоб ми розуміли, що система працює якісно і не має ніяких недоліків. Тоді ми впровадимо повністю е-квиток у всіх наших видах громадського транспорту», — зазначила Маруняк.
Вона також наголосила, що електронний квиток у всіх видах транспорту та на всіх маршрутах буде введено у 2023 році.

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За матеріалами:
Шо там
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