Стало відомо, коли запрацює е-квиток у громадському транспорті Львова — Finance.ua

Стало відомо, коли запрацює е-квиток у громадському транспорті Львова
У громадському транспорті Львова до кінця 2023 року запрацює безготівкова оплата.
Про це повідомила заступниця мера з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, пише «Твоє місто».
Наразі безготівкову оплату тестують на трьох маршрутах, які налічують 28 автобусів. Електронний квиток запрацює у всьому громадському транспорті Львова після закінчення тестування та коригування проблем, які виникли під час експерименту.
«Ми хочемо протестувати систему та навчити людей користуватися електронним квитком так, щоб ми розуміли, що система працює якісно і не має ніяких недоліків. Тоді ми впровадимо повністю е-квиток у всіх наших видах громадського транспорту», — зазначила Маруняк.
Вона також наголосила, що електронний квиток у всіх видах транспорту та на всіх маршрутах буде введено у 2023 році.
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